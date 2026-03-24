24 de març de 2026

El toranenc Antoni Ferrer puja de nou al capdamunt del podi al Campionat de Catalunya de tir al plat

En la prova disputada a Mollet el passat 22 de març

  • Antoni Ferrer, amb l'equip Toni Cars-Hierros Altadill, han quedat campions -

Publicat el 24 de març de 2026 a les 17:25
Actualitzat el 24 de març de 2026 a les 17:33

El dia 22 de Març de 2026, es va celebrar a les instal·lacions de tir al plat de Mollet del Vallès el Campionat de Catalunya per Categories en Fossat Universal, a 100 plats. En aquesta competició puntuava per la formació de l'equip Catalunya 2027.

Antoni Ferrer, de Torà, que la setmana anterior ja va fer un gran paper, assolint el campionat, en aquest cas en Fossat Olímpic, ha repetit triomf i primer lloc per equips amb el TONI CARS - HIERROS ALTADILL (José Luis Aguarón, Sergi Miró i Antoni Ferrer).

Et pot interessar