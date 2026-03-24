El toranenc Antoni Ferrer puja de nou al capdamunt del podi al Campionat de Catalunya de tir al plat

El dia 22 de Març de 2026, es va celebrar a les instal·lacions de tir al plat de Mollet del Vallès el Campionat de Catalunya per Categories en Fossat Universal, a 100 plats. En aquesta competició puntuava per la formació de l'equip Catalunya 2027.\r\n\r\nAntoni Ferrer, de Torà, que la setmana anterior ja va fer un gran paper, assolint el campionat, en aquest cas en Fossat Olímpic, ha repetit triomf i primer lloc per equips amb el TONI CARS - HIERROS ALTADILL (José Luis Aguarón, Sergi Miró i Antoni Ferrer).\r\n