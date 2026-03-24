Tret de sortida de la dotzena edició de la Lliga Comarcal del Solsonès de Tir al Plat

El Consell Comarcal del Solsonès i el Club de Tir del Solsonès organitzen un any més la Lliga Comarcal de Tir al Plat, que enguany arriba a la seva dotzena edició. La competició s’ha iniciat aquest cap de setmana i compta amb la participació de 9 equips, amb un total de 52 tiradors i tiradores. Pel que fa als equips participants, hi prenen part Pinell, Lladurs i Llobera A, que parteixen com a primers classificats, així com Navès, Olius A, Clariana de Cardener, Olius B, Solsona i Llobera B.
El torneig constarà de 7 tirades en les modalitats de tir al plat i recorregut, que es disputaran al llarg de les properes setmanes. En aquesta primera jornada celebrada el cap de setmana passat, Josep Ribalta Comas, Jordi Freixes Pérez, Josep M. Closa Ribera, Pau Torra Argerich i Guillem Vila Tarifa van encertar totes les tirades.
La competició finalitzarà el 6 de juny amb l’acte de cloenda, que inclourà l’entrega de trofeus i un sopar de germanor amb tots els participants i les seves famílies. Solsona, 24