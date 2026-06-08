Més de 60 nens i nenes han tingut els escacs com una activitat extraescolar per jugar

El dimecres 3 de juny hi ha hagut el fi de curs d’escacs per a més de 60 nens i nenes que, durant el curs escolar, han tingut els escacs com una activitat extraescolar per jugar i, a la vegada,ser un contrapunt en aquesta època d’immediatesa tecnològica, ja que els escacs ensenyen a pensar i desenvolupar hàbits positius en els alumnes.
Tantes desenes de joves motivats en els escacs són un bon planter per als escacs solsonins de futur.
En el seu parlament de cloenda, l’instructor, el Gran mestre d’escacs José Ángel Guerra va explicitar un agraïment especial a Joan Tordesillas, president del Club d’Escacs Elefant de Solsona, a Joan Parcerisa, regidor d’esports, i a Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona, que han patrocinat una part dels premis, aconseguint que tots els infants s’enduguin un bonic detall de record. I, especialment destacat és el recolzament incondicional de les AFA de les escoles Setelsis i Vinyet, mostrant paciència i suport en tot moment! I en el cas del Vinyet, també l’empresa Quàlia, organitzadora de les activitats extraescolars.
Alhora, de cara al proper curs, va esmentar tres aspectes a millorar:
1- En primer lloc, autocrític, el professor procurarà ser més estricte amb els comportaments inadequats a classe.
2- Alguns alumnes han de millorar el comportament durant l’activitat.
3- Els pares i mares convindria que agafin l’hàbit de jugar amb ells a casa, i també perdre la por i animar-los a disputar tornejos
Un desig final: un estiu agradable per a tots, i fins l’any que ve!
Salut i escacs!