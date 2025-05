Solsona recupera el torneig d’estiu de futbol 7 per iniciativa dels Clopotors

El camp de futbol municipal de Solsona acollirà aquest estiu un nou torneig de futbol 7 sota el nom de Clopotors Summer Cup. D’aquesta manera, es recupera una cita que es va deixar de fer fa més de set anys a fi de proporcionar als amants del futbol un pretext per jugar els vespres en un ambient festiu al camp solsoní. Consistirà en una lligueta de tres setmanes i mitja, a partir del 30 de juny, i tres dies de quarts de final, semifinals i final, fins al 26 de juliol.

Organitza aquesta nova activitat la comparsa Clopotors, coincidint amb el seu desè aniversari, amb la col·laboració de la regidoria d’Esports de Solsona.

Cada equip jugarà dos dies la setmana, de dilluns a dijous, els vespres de vuit a deu de la nit, amb vuit partits assegurats en la fase de lligueta i amb format champions. El 24 de juliol es disputaran els quarts de final; el 25, les semifinals, mentre que el dissabte 26 hi haurà la final entre jocs, concursos i una actuació sorpresa.

Es repartiran com a mínim tres premis. El primer estarà valorat en 1.000 euros;el segon, en 600, i el tercer, en 300. L’organització aposta per fomentar la proximitat de la iniciativa: “Els premis no seràn en metàl·lic. La idea és que el torneig també recaigui en diversos establiments locals”, destaca Pablo Guisado, membre de Clopotors, que també posa de relleu el gran volum de patrocinadors privats que està aconseguint el torneig.

Inscripcions fins al 30 de maig

Les inscripcions a la Clopotors Summer Cup estaran obertes del 12 al 30 de maig. Valdran 35 euros per jugador/a i inclouran una samarreta, una motxilla amb cordes, aigua per a tots els partits, assegurança medicoesportiva i arbitratge, entre d’altres. És una proposta oberta a tothom a partir de 16 anys (per a nascuts fins al 2009).

Per estar al dia de les novetats que l’organització anirà publicant a les xarxes,es recomana seguir el compte d’Instagram @clp.summercup. Per a més informació, es pot trucar al 727785461 (Pablo) o enviar un correu electrònic a comparsaclopotors@gmail.com.

Peu de foto: Solsona, 6 de m