Victòria vital

L’ennuvolada tarda del diumenge 4 de maig al camp de futbol municipal, el CF Solsona va complir amb l’objectiu primordial, superar el CF Tremp, amb qui abans de començar el partit estava empatat en els punts, assenyalant el límit de la permanència a la Segona Catalana.

Els solsonins van ser superiors als trempolins en molts moments del partit, van demostrar més recursos que el contraris tant en la defensa com en el mig del camp o en l’atac. Al principi va sobtar veure el Joel Moreno a la davantera solsonina, un jugador corpulent que destaca per la seva força defensiva i que va molt bé de cap. Aquesta disposició tàctica va tenir un resultat positiu després que el Sergi Vendrell xutés una falta prop de l’àrea visitant i el Joel fes el primer gol enmig d’una munió de jugadors dins l’àrea. Només tres minuts després, un córner favorable al Solsona va ser executat estratègicament arran de terra, la pilota va arribar als peus de l’Aniol Serra, que va engaltar un xut a porteria, va tocar a les mans d’un defensor, l’àrbitre no va xiular res, i entre el Sergi i el Modestas van forçar que el porter del Tremp s’acabés introduint la pilota al fons de la xarxa. 2 a 0 en el minut 40. Dos minuts abans de la mitja part, després d’un servei de banda, l’àrbitre no va concedir gol als del Tremp perquè van fer falta sobre el porter Bernat Carrera. L’Aniol va estar a punt de fer un tercer gol en la darrera jugada de la primera part, en estavellar la pilota damunt el travesser de la porteria visitant.

A la segona part, el ritme de joc va ser més pausat en el CF Solsona; els trempolins, en canvi, van sortir més neguitosos que en la primera part. El seu espigat porter recorria al servei llarg des de la porteria. Aquests xuts i els serveis de banda eren les maneres bàsiques d’apropar-se a l’àrea solsonina, però els solsonins van neutralitzar aquests atacs i encara van gaudir de més ocasions per a ampliar el resultat. L’esforç que feren uns i altres es va comprovar en el minut 86 quan, al mateix moment, un jugador de cada equip va haver de ser atès per les rampes que sentien a les cames; poc temps després, tres jugadors van topar i els massatgistes els van haver de socórrer. La tensió i la impotència que el CF Tremp sentia es van evidenciar amb la targeta vermella i les vuit targetes grogues que van rebre, una d’aquestes per agafar el Pau Vázquez quan corria cap a l’àrea contrària. El CF Solsona, d’altra banda, només va rebre dues de targetes grogues.

Només falten dos partits per acabar la lliga. El CF Solsona jugarà a Agramunt, a partir de 2/4 de 8 del vespre de l’11 de maig, i a Solsona contra l’Albi, el 18 de maig, serà el darrer partit. Si aconsegueix quatre punts, facin el que facin els altres equips, la permanència estarà assegurada. Per tot el bon joc que ha desplegat al llarg de la temporada, el CF Solsona mereix mantenir-se a la Segona Catalana.

Al darrere, Modestas, Adrià, Marçal, Dídac, Joel i Bernat; al davant, Robert, Aniol, Sergi Vendrell, Sergi Sánchez i Ily

Francesc Pujol

FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:

EQUIP INICIAL: Bernat Carrera Jounou, Sergi Sánchez Gómez, Joel Moreno de Toro, Adrià Barniol Rey, Marçal Cardona Simon, Dídac Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Aniol Serra Segués, Ilyas Dahmani Manssouri, Robert Ferrer Feixas i Modestas Melnikas.

JUGADORS SUPLENTS: Albert Colell Riu, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Pau Vázquez Martínez (69’), Andreu Sances Mas (77’), Ponç Plans Nadal (83’), Jordi Solé Manent (83’) i Hug Plans Nadal (83’).

EQUIP TÈCNIC:

ENTRENADORS: Abel Martínez Martí i Ivan Romero Casafont

DELEGAT: Max Serra Segués

MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra