Torneig d’escacs Setelsis joves promeses

El proper dissabte 22 de novembre, de 17h a 19h, hi haurà un torneig de joves promeses dels escacs de les escoles Setelsis, Vinyet, i Patrocini, dels clubs d’escacs Club Elefant de Solsona, Club Cardona, Club Súria, Institut de Solsona i convidats.
Poden participar alumnes de tots els col·legis i clubs indicats.
La competició serà per equips. Un cop estiguin tots els nens i nenes inscrits, s’organitzaran els equips de tal manera que quedin equilibrats.
Hi haurà premis per a tots els participants.
El local de joc serà el pavelló del col·legi Setelsis a Solsona.
La inscripció té un cost de 8 euros, que es cobraran en el mateix local de joc.
Interessats, confirmar-ho al telèfon 666096099 (Jose Angel)