19 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Torneig d’escacs Setelsis joves promeses

Poden participar alumnes de tots els col·legis i clubs de Solsona, Cardona i Súria

  • Escacs

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de novembre de 2025 a les 08:02

El proper dissabte 22 de novembre, de 17h a 19h, hi haurà un torneig de joves promeses dels escacs de les escoles Setelsis, Vinyet, i Patrocini, dels clubs d’escacs Club Elefant de Solsona, Club Cardona, Club Súria, Institut de Solsona i convidats.

Poden participar alumnes de tots els col·legis i clubs indicats.

La competició serà per equips. Un cop estiguin tots els nens i nenes inscrits, s’organitzaran els equips de tal manera que quedin equilibrats.

Hi haurà premis per a tots els participants.

El local de joc serà el pavelló del col·legi Setelsis a Solsona.

La inscripció té un cost de 8 euros, que es cobraran en el mateix local de joc.

Interessats, confirmar-ho al telèfon 666096099 (Jose Angel)

Et pot interessar