Virus Carnaval

El proppassat diumenge, la cinquena jornada de lliga catalana d’escacs fou, com ja és tradició quan coincideix amb Carnaval, derrota pels solsonins... A més, els desplaçaments a Lleida no ajudaven, l’equip A contra el segon classificat, Balàfia, i l’equip B contra el líder, Flanc de Dama B.
Amb tot, l'Elefant A davant tot un segon de la lliga, va mostrar com en la setmana anterior, signes de millora en el joc, domini de la pressió, una mica més de confiança, però va caure derrotat per la mínima 4.5-3.5, i segueix cuer...
L’Elefant A va alinear Tordesillas, Massana, Montraveta, Manzano, Cercós, Viladrich, Merino, i Tusell. Les partides van anar així:
Manzano, davant un rival 250 punts ELO superior, signava unes taules ràpides en una posició en què no estava clar quin dels dos bàndols tenia algun avantatge.
Massana, va arriscar massa, i la pèrdua de dos peons en un gambit a l'obertura fou excessiva, davant un rival 170 punts ELO superior...
Viladrich va incorporar una novetat al seu repertori d’obertura. La manca de rodatge en aquesta li va fer passar per alt un parany mortal...
Merino va pagar excessivament car un error en l’obertura, que li va prendre la iniciativa per tota la partida, que no obstant, sols es va decidir per dos peons.
Tusell va jugar posicional, i un cop les seves peces tenien millors caselles i més espai, va llançar un atac demolidor contra l’enroc rival que no tenia aturador.
Cercós va quedar amb inferioritat en l'obertura i no va poder remuntar-ho.
Tordesillas tenia una partida molt igualada fins que el contrari, superior en ELO, va fer una combinació, que li va sortir al revés del pretès, afavorint el solsoní.
Montraveta, davant un rival 180 punts ELO superior, va tirar d’experiència, va anar acumulant petits avantatges posicionals fins adjudicar-se el punt.
Per la seva banda, l'Elefant B, en ple Carnaval, va "regalar" un 4-0 al líder, Flanc de Dama B. I torna a la 5a posició.
Una frase de William Hartston (1947), mestre internacional anglès i conegut presentador de la BBC de programes d'escacs, “Els escacs no tornen boja la gent, sinó que mantenen la cordura als bojos”.
La propera setmana, dos nous desplaçaments, a Ivars d’Urgell i Ponts. Sort!