Grans projectes, en un sol dia

Hi ha dies que son especialment profitosos, per a una comarca determinada, pel fet de concentrar anuncis, decisions i resolucions que marcaran el seu futur immediat. Aquest és el cas de la visita de la Consellera, Silvia Paneque, el passat 20 de març, al Berguedà. En un sol dia va visitar i informar de decisions del Govern, sobre temes que portem mesos o anys, batallant per a la seva resolució.
Començo per un de molt rellevant i que cada any que passa, esdevé més indignant. El desdoblament de la C-16, entre Berga i Bagà. Son 21 quilòmetres que es converteixen en un greu problema, ja no pels que van cap a la Cerdanya o tornen cap a l’àrea metropolitana, sinó també i, molt especialment, per a tots els berguedans que viuen en algun dels pobles de l’Alt Berguedà que queden tancats, degut als col·lapses, cap amunt o cap avall.
Des de l’any 2009, que el Conseller Joaquim Nadal, ens va presentar el projecte de desdoblament, a tots els alcaldes de la comarca, fins ara, n’hem vist altres, canviant el sistema de desdoblament total, per un de sistema cremallera, conegut per New Jersey. Els alcaldes vam dir, endavant, a canvi de rapidesa. Quinze anys després, estem com estàvem.
Per això, esperàvem la visita de la Consellera, i no ha defraudat. El Govern planteja un projecte i una execució de les obres, de la mà d’una iniciativa pública privada. L’empresa Abertis proposa dur-la a terme, a partir de l’any vinent, amb una inversió que pot estar entre els 470 i els 500 M. Ja era hora de desencallar un tema que ens afecta a tots els berguedans, però molt especialment als de l’Alt Berguedà. I lògicament a tots els de fora que fan servir aquesta carretera.
Un segon gran tema, feia referència a la Central Hidràulica Reversible que es planteja a l’embassament de La Baells. Una inversió de 400 M que suposarà una gran aportació a la generació d’electricitat, mitjançant energia neta, amb grans beneficis medi ambientals i creació de llocs de treball. Primerament, per la construcció i tot seguit per al funcionament. Es una iniciativa que posarà la comarca, en un lloc d’especial rellevància i facilitarà transportar energia cap un altre dels punts claus: el polígon comarcal d’Olvan.
Aquest gran polígon, el vàrem plantejar com de caràcter comarcal, amb una primera fase de 50 Ha, però que pot arribar a les 100, de manera que pot acollir empreses de mitjanes i grans dimensions. Es la garantia perquè la comarca pugui mantenir el caràcter industrial que des de fa molts anys tenia, i va perdre, amb les crisis del tèxtil i la mineria del carbó. Aquest, fou el tercer gran tema de la jornada.
I finalment, el quart tema fou el Parc Solar, Roc de la Mel, de Casserres que s’ha incorporat a l’Energètica, l’empresa de la Generalitat que també entrarà en el capital de la Central Reversible de La Baells. No recordo en els darrers anys, fins i tot decennis, una visita amb un conjunt tant rellevant de temes, concentrats en la comarca del Berguedà. Benvinguts siguin perquè suposen una garantia de present i futur.