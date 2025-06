La DGAIA, tutela o traeix?

A la Direcció General dAtenció a la Infància i Adolescència, la DEGAIA, pel seu escàndol sexual, potser li escaurien millor les sigles Deixadesa General Aplicada a la Infància i Adolescència.

Recentment, aquesta institució ha sortit a tots els mitjans per l'esmentat escàndol sexual i per les seves irregularitats en els comptes. Tanmateix, a qualsevol notícia, es dediquen més ratlles a l'escàndol financer que al sexual. Com pot ser? No és més preocupant la desprotecció dels menors més desafavorits que una extorsió econòmica?

Doncs no! Preocupa més on van els diners i qui n’ha rampinyat més, que la desgràcia d’una de dotze anys ―tutelada per la DGAIA―, violada de manera continuada i prostituïda durant dos anys.

L’home no només abusava d'ella sinó que també feia vídeos i els compartia com qui envia mems de gats. Tan repugnant com sona! I on és la vergonya institucional que no ha emplenat pàgines ni vídeos demanat disculpes?

El cas de la nena de dotze anys va saltar a la premsa el 14 de maig del 2025. El 24 de març d'aquest mateix any, dos mesos abans, i l'endemà del programa 30 minuts, sobre la situació dels menors no acompanyats a Catalunya posant en evidència les deficiències del sistema d'acollida i de protecció de menors, la Generalitat va anunciar la destitució de la directora general de la DGAIA, Isabel Carrasco, i del subdirector, Joan Mayoral.

A partir del maig, no va haver-hi més destitucions. Només es va anunciar una reforma profunda del sistema de protecció de menors en dues línies: la prevenció i la protecció dels menors sota tutela. També es va reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra per prevenir futurs abusos sexuals.

Sempre es busquen excuses i justificacions que no són ni una cosa ni una altra. Amb tot, la població infantil atesa per la DGAIA ha crescut un 84% des de 2015. La prevenció també és vital.

El cas d'aquesta nena no és un cas aïllat. Abans, el 2024, tres homes van ser jutjats per haver violat i prostituït tres noies tutelades en un Centre Residencial d'Acció Educativa de Barcelona.

Aquests darrers casos no són errors puntuals; hi ha errades sistèmiques que impedeixen atendre amb eficiència i dignitat no sols les nenes sinó també els nens. El 2023 un educador d'un centre tutelat per la DGAIA va ser jutjat per abusar sexualment d'un nen discapacitat de 13 anys.

On vàrem veure la ferotge indignació del feminisme institucional que el 8 de març penja pancartes, quan les nenes víctimes són migrades, tutelades o invisibles?

Aquest passat 26 de maig, tard i malament, el Govern de la Generalitat va anunciar la supressió de la DGAIA. i la creació d'un nou organisme: la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA). I pretén una protecció a la infància més eficaç amb un enfocament preventiu i una gestió més transparent.

I és que, tot i amb tot, aquests escàndols sexuals ens han ensenyat que la tutela institucional no ha estat sinònim de protecció, sinó massa sovint de desprotecció. Però amb segell oficial.