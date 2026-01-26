 Que es pari el món

Perquè no hi vull viure mentre que continuï girant exactament igual que aquesta darrera nit de Cap d'Any. El 2025, a Catalunya, ha acabat amb 117 detencions, de les quals 27 són per delictes de violències masclistes. Aquest número, per si sol, a la gent que no és feminista, pot semblar-li insignificant. Alguns masclistes declarats, fins i tot poden riure-sen. El problema greu és que aquests 27 casos són el triple que els de l'any anterior. N'hi haurà 81 lany vinent?
No estem parlant només d'una xifra i duna nit, estem parlant d'un problema estructural. Perquè no són casos aïllats. Abans de la nit de Cap dAny també n'hi havia i després tornarà a haver-n'hi. Vol dir també que cap campanya, cap llaç lila ni cap minut de silenci han estat suficients. Que només són pedaços. Ell llençols es poden apedaçar; a les dones mortes no podem ressuscitar-les i per a les agredides no tenim cap teràpia per poder curar-les del tot. La seva vida no tornarà a ser mai com la que tenien abans de l'agressió.
Podem tranquil·litzar-nos donant tota la culpa a l'alcohol? Evidentment que no! Emborratxar-se és més un descontrol que una elecció. Però les seves gravíssimes conseqüències no poden malbaratar la vida de ningú.
Segur que podem ajudar millor les dones. L'alcohol no hauria de ser mai la coartada perfecta ni l'excusa perquè res no canviï mai. No pot ser tampoc un rentat de mans col·lectiu.
I quan tot ha passat, no nhi ha prou amb indignar-nos amb moderació per no incomodar ningú. Diem que hem de posar-hi remei però seguim educant nens amb impunitat i nenes amb por. Sí, sí, en molts casos encara és així.
L'alcohol que s'ingereix en excés, no sols la nit de Cap d'Any, no és una barra lliure per actuar amb inconsciència.
Si els borratxos no fossin masclistes, agredirien de la mateixa manera?
Prou que sabem que hi ha molts homes masclistes que cometen agressions sexuals sense haver begut ni una gota. Així que no, no és només l'alcohol: és el masclisme, el poder i la impunitat.
No vull viure en un món que prefereix fer gràcia explicant la disbauxa mentre s'oblida de posar un autèntic remei a l'excés de qualsevol violència.
Les dones també tenen dret a poder gaudir de les festes de Cap d'Any i de totes les que vulguin. Tenen dret a poder brindar, a riure, a poder seguir vives després d'una festa. A no haver d'anar-hi amb por.
I és que no ens caldria parar el món si sabéssim parar als masclistes, als borratxos, a tothom que atempti contra el pròxim. Les dones no volen excuses, volen els drets que els hi pertoquen.