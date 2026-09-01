Centenars de cigonyes han fet parada a Solsona

Entre ahir dilluns i avui dimarts al matí els solsonins i solsonines hem pogut gaudir d'un espectacle habitual a finals d'agost: el pas d'un estol de cigonyes que han fet nit a Solsona. Una migració que aquestes aus fan cada any cap al sud abandonant progressivament el centre i el nord d'Europa i travessant Catalunya en direcció a la Península Ibèrica i el nord Àfrica. Aprofitant els corrents tèrmics que els permeten recórrer grans distàncies pràcticament sense batre les ales és habitual de fet veure-les agrupades en grans estols com el que aquest dimarts ha passat per Solsona.
Molts d'aquests exemplars provenen de països com Alemanya, França o Suïssa i durant el trajecte poden aturar-se els camps per alimentar-se o passar-hi la nit.
A Solsona les aus han aprofitat punts elevats, com antenes, torres de comunicació, focus, teulades de cases, edificis elevats com la catedral o el Seminari i la Cissa.