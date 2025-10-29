«Dia de l'Amic/a» de la Coral Estel de Sant Jordi de Solsona: un intercanvi musical i emocional reeixit

Aquesta jornada de portes obertes, que va tenir lloc al Casal Cívic Xavier Jounou de 16:00 a 17:00 h, es va dissenyar amb el doble objectiu de donar a conèixer l'entitat i la seva activitat, i alhora, facilitar l'acollida i l'accés a noves veus interessades en el cant coral.
La iniciativa va complir amb les expectatives, convertint l'assaig en un valuós espai d'intercanvi cultural i emocional. La participació de diverses persones, amb el desig de sentir la música de prop i compartir la passió pel cant, va dotar la jornada d'una energia especial i molt positiva.
L'ambient va ser càlid i participatiu, demostrant que la música és un vehicle excel·lent per a la integració i l'amistat.
La Coral Estel de Sant Jordi vol agrair sincerament la participació de totes les persones que es van sumar a la trobada, així com a tots els membres i col·laboradors que van fer possible l'èxit de la jornada.
Aprofitant l'impuls d'aquesta celebració, l'entitat anuncia una segona oportunitat per compartir la seva música:
PROPER "DIA DE L'AMIC/A"
La següent jornada de portes obertes tindrà lloc coincidint amb la setmana de Santa Cecília, patrona dels músics, el proper dimarts, 19 de novembre.
- Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou (Solsona)
- Hora: De 16:00 a 17:00 h
La coral anima tothom a tornar a participar en aquesta nova cita musical. L'entrada és lliure i no cal inscripció prèvia: només cal presentar-se amb ganes de cantar i gaudir