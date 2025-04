Els productes més buscats a Solsona el dia de l'apagada

Quan es va confirmar que l'apagada era general i anava per llarg, els solsonins es van abocar a adquirir tots els béns necessaris per passar una nit a les fosques.

Moltes botigues van abaixar la persiana, però la resta que es van mantenir obertes, van rebre la visita de molts compradors. Les espelmes eren el producte més buscat, i en algunes botigues, a falta d'aquestes, havien de comprar ciris de missa. També anaven molt buscades les ràdios a piles, especialment als basars xinesos.

Apagada elèctrica a Solsona

Ramon Estany

Un altre producte molt reclamat, ara que la majoria de cuines són elèctriques, era el carbó i les bombones de gas. Qui s'ho podia permetre, es va fer el sopar a la brasa o amb foc de gas.

Les existències d'aigua embotellada o en garrafes també van baixar en els supermercats que van obrir.

Apagada elèctrica a Solsona

Ramon Estany

Finalment, com que molts no van poder anar a treballar a la tarda, van optar per passar les hores a les terrasses dels bars, autèntic punt de trobada dels solsonins, per seguir la informació de l'actualitat local.