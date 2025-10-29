Es reforça el servei de personal al cementiri de Solsona per Tots Sants

Com és habitual, els dies previs a la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament de Solsona reforça l’horari del personal al cementiri per atendre els usuaris que necessitin ajut per a endreçar o ornamentar els nínxols i per atendre l’increment de visites que s’hi preveuen.
Aquests dies les instal·lacions tenen personal de dos quarts de nou del matí a sis de la tarda fins divendres (amb una pausa de dues a dos quarts de quatre); de vuit a sis dissabte, dia de Tots Sants (amb pausa de dues a dos quarts de tres), i de vuit a una diumenge, dia 2 –amb obertura fins a les sis.
L’objectiu és garantir el manteniment òptim del cementiri municipal en l’època de l’any en què és més concorregut per moltes famílies que reten homenatge als seus difunts.
Recuperació de nínxols
La regidoria dels Serveis Funeraris aprofita aquestes dates per recordar que continua vigent la campanya per recuperar i alliberar nínxols sense utilitzar del cementiri. L’Ajuntament abona el 50 per cent del preu de la concessió dels drets funeraris, tal com estableix la taxa. Així, qui retorni un títol, pot rebre entre 211,50 i 423,50 euros, en funció de la fila. S’estima que hi ha molts ciutadans que tenen títols, per transmissió, sense previsions d’ús.
Des que es va anunciar aquesta mesura, fa just un any, el consistori ha recuperat prop d’una desena de nínxols i està en tràmits per aconseguir-ne una vintena més. En aquests moments n’hi ha 23 de lliures pendents de concessió. D’altra banda, la regidoria responsable preveu incorporar una partida en el capítol d’inversions del proper pressupost municipal per a construir-ne de nous l’any que ve.