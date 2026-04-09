La biblioteca de Solsona acull una xerrada sobre psicomotricitat preventiva en la petita infància

L’espai familiar, de psicomotricitat i de criança La Matriu de Solsona convoca famílies, mestres i altres professionals vinculades a la petita infància a la xerrada “El cos en construcció: la força de la psicomotricitat preventiva (0-6)”. Es farà el dilluns 13 d’abril a un quart de sis de la tarda al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. La pronunciaran Alba Cunill, psicomotricista, psicòloga i grupanalista, i Sílvia Sala, psicomotricista i mestra d’educació infantil i primària.
La sessió abordarà les bases de la construcció de la identitat en els primers anys de vida, posant el focus en la psicomotricitat vivenciada com a eina per afavorir el desenvolupament global dels infants. Aquesta disciplina treballa dimensions emocionals, motrius, cognitives i relacionals a partir del joc lliure i espontani, amb l’acompanyament professional que observa i dona sentit a la història corporal de cada infant.
Canalitzar angoixes i resignificar vivències corporals
Segons expliquen les ponents, “el procés de construcció de la identitat corporal comença des del moment en què l’infant és pensat per la seva família i evoluciona a través de diverses etapes en què el vincle, el diàleg corporal, les angoixes i la pulsió prenen una especial rellevància”. En aquest context, “la psicomotricitat facilita un espai regressiu i simbòlic que permet canalitzar angoixes primerenques i resignificar vivències corporals a través del joc, el moviment i el plaer compartit”.
Aquesta és la tercera xerrada organitzada per La Matriu. La primera, fa un any, va centrar-se en neurodesenvolupament en infants de 0 a 3 anys. Posteriorment, el novembre passat, se’n va programar una sobre sexualitat infantil.
La Matriu és un servei gratuït dinamitzat per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la psicomotricista i mestra Sílvia Sala i finançat per les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament de Solsona. Entre altres activitats, l’espai familiar ofereix trobades setmanals en què els infants juguen, aprenen i es relacionen i les famílies poden compartir experiències de criança amb acompanyament professional.
Places disponibles a l’espai familiar
En aquests moments, hi ha places disponibles a l’espai familiar per als grups de dimarts i dijous al matí, de deu a dotze, al gimnàs del casal cívic i comunitari Xavier Jounou. Les persones interessades poden inscriure-s’hi presencialment o contactar-hi a través del correu electrònic somlamatriu@gmail.com.
- Dia: dilluns 13 d’abril de 2026
- Hora: 17.15 h
- Lloc: saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató
- Entrada: gratuïta