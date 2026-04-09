09 de abril de 2026

La biblioteca de Solsona acull una xerrada sobre psicomotricitat preventiva en la petita infància

La Matriu proposa una sessió el 13 d’abril titulada “El cos en construcció”, adreçada a famílies i professionals

Publicat el 09 d’abril de 2026 a les 08:03
Actualitzat el 09 d’abril de 2026 a les 08:04

L’espai familiar, de psicomotricitat i de criança La Matriu de Solsona convoca famílies, mestres i altres professionals vinculades a la petita infància a la xerrada “El cos en construcció: la força de la psicomotricitat preventiva (0-6)”. Es farà el dilluns 13 d’abril a un quart de sis de la tarda al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató. La pronunciaran Alba Cunill, psicomotricista, psicòloga i grupanalista, i Sílvia Sala, psicomotricista i mestra d’educació infantil i primària.

La sessió abordarà les bases de la construcció de la identitat en els primers anys de vida, posant el focus en la psicomotricitat vivenciada com a eina per afavorir el desenvolupament global dels infants. Aquesta disciplina treballa dimensions emocionals, motrius, cognitives i relacionals a partir del joc lliure i espontani, amb l’acompanyament professional que observa i dona sentit a la història corporal de cada infant.

 

Canalitzar angoixes i resignificar vivències corporals

Segons expliquen les ponents, “el procés de construcció de la identitat corporal comença des del moment en què l’infant és pensat per la seva família i evoluciona a través de diverses etapes en què el vincle, el diàleg corporal, les angoixes i la pulsió prenen una especial rellevància”. En aquest context, “la psicomotricitat facilita un espai regressiu i simbòlic que permet canalitzar angoixes primerenques i resignificar vivències corporals a través del joc, el moviment i el plaer compartit”.

Aquesta és la tercera xerrada organitzada per La Matriu. La primera, fa un any, va centrar-se en neurodesenvolupament en infants de 0 a 3 anys. Posteriorment, el novembre passat, se’n va programar una sobre sexualitat infantil.

 

La Matriu és un servei gratuït dinamitzat per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la psicomotricista i mestra Sílvia Sala i finançat per les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament de Solsona. Entre altres activitats, l’espai familiar ofereix trobades setmanals en què els infants juguen, aprenen i es relacionen i les famílies poden compartir experiències de criança amb acompanyament professional.

Places disponibles a l’espai familiar

En aquests moments, hi ha places disponibles a l’espai familiar per als grups de dimarts i dijous al matí, de deu a dotze, al gimnàs del casal cívic i comunitari Xavier Jounou. Les persones interessades poden inscriure-s’hi presencialment o contactar-hi a través del correu electrònic somlamatriu@gmail.com.

  • Xerrada “El cos en construcció: la força de la psicomotricitat preventiva (0-6)”, a càrrec d’Alba Cunill i Sílvia Sala
  • Dia: dilluns 13 d’abril de 2026
  • Hora: 17.15 h
  • Lloc: saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató
  • Entrada: gratuïta

