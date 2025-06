A la segona va la vençuda. Solsona podrà rehabilitar un tram del Carrer Llobera, a l'alçada de la Plaça de Sant Pere, garantint l’accessibilitat en aquest tram, i així millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i fomentar una ciutat més inclusiva. Igualment serà una via més accessible, evitarà possibles accidents i es facilitarà el trànsit de vianants.

El projecte es va haver de licitar dues vegades. La primera el desembre del 2024. En aquesta ocasió, tot i presentar-se tres empreses, va quedar desert. El 4 d'abril de 2025, el regidor d'Urbanisme i Obres Públiques, Joan Parcerisa Albacete, emeté informe justificatiu de la necessitat d'iniciar un segon expedient de contractació per aquesta obra i el 7 d'abril de 2025, la Junta de Govern Local aprovà l'expedient per la contractació del projecte i l'obertura del procediment de licitació per contracte obert simplificat.

El pressupost de licitació del contracte és de 100.512,52 euros +21.107,63 euros (21% d'IVA).El projecte d'obres ha estat redactat per l'arquitecta dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Solsona, Anna Grau Riu, a octubre de 2024, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de 28 d'octubre de 2024.

Finalment, el 26 de maig de 2025, la Junta de Govern Local aprovà adjudicar el contracte d'entre les dues empreses que van licitar a Construccions Joan Colell Boix, SL, pel pressupost base d:adjudicació: 100.000,00 euros (sense IVA) més 21.000,00 euros (21% d’IVA), que fa un import total de 121.000,00 euros (IVA inclòs)

Entre les millores, el contractista s'ha compromès a ampliar a 18 mesos el termini de garantia (respecte a l'any previst en els plecs).

El termini d'execució de l'obra finalitzarà com a màxim el 20 de novembre de 2025.