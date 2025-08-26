La Parròquia de Cardona acomiada Mn. Carles Pubill

El diumenge dia 24 d’agost, a la missa de les 12, els membres del Consell Pastoral Parroquial de Cardona, en nom de tots els feligresos, van preparar el comiat a Mn. Carles Pubill que el setembre deixa la parròquia de Cardona on ha estat com a rector els darrers 9 anys.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t \r\n\tParròquia de Cardona\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSe li va llegir un escrit tot fent referència al camí de la vida. Donant-li uns senzills obsequis referents al camí, uns bastons per recolzar-se, unes vambes per caminar amb comoditat, una llum frontal per il·luminar el camí i un polsim de sal que té propietats per resistir les etapes que vagi superant.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t \r\n\tParròquia de Cardona\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMaria Falgàs Pons va cantar i amb la seva veu excepcional va fer més solemne l’eucaristia. També el van voler acompanyar un bon estol d’escolans i escolanes que hi van afegir alegria i una bona colla de feligresos.\r\n\r\nAl final Mn. Carles va dir unes paraules d’agraïment. Acabant amb els goigs a la Mare de Déu del Patrocini.\r\n