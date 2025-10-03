La Torre de Vallferosa acull la primera Trobada Gegantera

Els Amics de la Torre de Vallferosa, al municipi de Torà, organitzaran diumenge vinent, 5 d'octubre, la seva primera Trobada Gegantera, que rep el nom d’«Una geganta entre gegants», un joc de paraules que es refereix a la majestuositat d’aquesta torre de 33 metres, la més alta de Catalunya.
Segons expliquen membres de l’associació, l’objectiu és difondre aquest patrimoni històric posant en relleu a la cultura tradicional. Així, en la trobada participaran cinc Colles Geganteres de Guissona, Cervera, Sanaüja, Torà i Sant Fruitós de Bages. L’accés a la torre quedarà obert al matí i a les 11.00 hores començarà la celebració.
L’associació Amics de la Torre de Vallferosa es va fundar el 2003 i té 56 socis. El seu objectiu és difondre aquest patrimoni històric i recuperar l’entorn. El principal escull amb què es troba la torre és que està molt allunyada de nuclis de població. L’entitat pretén, entre d’altres, millorar-ne l’accés, recuperar l’antic poble, portar llum i aigua al lloc i recuperar l’antiga església de Sant Pere com a centre d’interpretació de la torre, que data del segle VIII.