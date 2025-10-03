Isidre Domenjó presenta a El Solà (Torà) «Som de poc dir», el seu darrer llibre

L'escriptor pirinenc Isidre Domenjó presenta el proper diumenge 19 d'octubre el seu darrer llibre a la Masia El Solà, a Torà, 'Som de poc dir: el Pirineu, mínimament explicat amb 100 monosíl·labs', editat pel segell pirinenc Edicions Salòria. L'acte de presentació tindrà lloc a les 4 de la tarda.
Simultàniament, es farà una demostració de Parxes Super patch, un berenar i obsequi per tothom, així com SORTEIG de tres llibres interesants. Es mostrarà la tecnologia vibrotàctil i com pot millorar el benestar. Presentació de productes i demostracions en directe. 4 Coffee break amb la deliciosa coca de la Sonia i alguna sorpresa! !! Esdeveniment gratuït i sense compromís de compra!
Cal reservar plaça per aquesta experiencia unica. David 635560529 o Sonia 678761501
El llibre
'Som de poc dir: el Pirineu, mínimament explicat amb 100 monosíl·labs' és un destilat de muntanya. Isidre Domenjó, un històric dels mitjans de comunicació i la cultura al Pirineu, se serveix de 100 monosíl·labs per explicar, amb una gran capacitat de síntesi, els aspectes clau de l'evolució i el present del territori més extens i alhora menys poblat de Catalunya. Sense renunciar en cap moment a una visió crítica del Pirineu d'avui, Isidre Domenjó posa damunt de la taula un grapat d'indicatius que li permeten atalaiar un futur il·lusionant per aquest tros de país.
L'autor
Isidre Domenjó i Coll (la Seu d'Urgell 1959). Escriptor, periodista i dinamitzador cultural. Va ser director de les revistes El Passeig i Pirineu Actual, director i presentador dels programes El festejador, Els savis de la muntanya i Escriptorium a Pirineus TV i corresponsal al Pirineu de diversos mitjans de comunicació.
Autor dels llibres de relats Ball de nit i Festeja'm, del recull d'articles Pensar el Pirineu i dels contes infantils La trementinaire de les nenes rosses, Anem a plegar manairons i Les gallines d'Aristot, entre altres obres. Isidre Domenjó també és soci fundador i president, des de 2018,de l'Associació Llibre del Pirineu.