Illa anuncia una borsa d'habitatge rural i ajudes per rehabilitar equipaments i pisos buits

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) posarà en marxa una borsa d'habitatge en municipis rurals, i subvencions per a rehabilitació d'equipaments i habitatges en desús per recuperar-ne uns 100 cada any, fins a 2029.
Ho ha avançat durant la seva intervenció en la I Trobada de Municipis Rurals a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), que ha reunit a més de 300 alcaldes i representants municipals, així com dels consells comarcals i de les entitats municipalistes, en què s'ha abordat el desplegament de l'Estatut de municipis rurals, aprovat a la fi de juliol. Hi han participat també els consellers de la Presidència, Albert Dalmau; Economia i Finances, Alícia Romero; Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
L'Estatut contempla mesures de suport a 608 dels 947 municipis catalans (el 64%), que són els de menys de 2.000 habitants de comarques rurals, i els de menys de 2.000 de comarques limítrofs amb una baixa densitat de població o creixement negatiu; i hi ha una categoria especial -municipis rurals d'especial protecció- pels de menys de 500 habitants.
Illa ha destacat la necessitat d'"empoderar els alcaldes i alcaldesses" perquè, ha dit, són ells els qui governen als municipis i tenen la confiança de la ciutadania. Amb l'objectiu de repoblar els municipis rurals i potenciar l'arrelament, s'impulsaran mesures en l'àmbit de l'habitatge, que el Consell Executiu del proper dimarts aprovarà.
Es crearà a través de l'AHC una borsa d'habitatge rural per mobilitzar habitatges buits, en col·laboració amb els consells comarcals, i es plantegen ajudes per a la rehabilitació.
Concretament, es desplegaran 20 milions d'euros fins al 2029 en forma de subvenció perquè equipaments municipals (antics col·legis, per exemple) o habitatges particulars que no estiguin en condicions es puguin rehabilitar, per destinar-se a habitatge habitual o per posar-los en lloguer a preu "assequible i protegit" durant almenys 10 anys.
Es pretén rehabilitar fins a 100 equipaments o habitatges cada any en aquests municipis, en un format de subvenció amb cofinançament, encara que Illa no ha concretat els percentatges previstos. Des de l'executiu assumeixen que l'èxit d'aquestes mesures dependran en part de l'aprovació d'uns nous Pressupostos, que no han començat a negociar amb ERC i Comuns, que exigeixen compliments en finançament i habitatge.
Un altre dels problemes que ha detectat el Govern per a l'impuls de l'habitatge en el mitjà rural són les dificultats en les tramitacions i gestions vinculades a aquest àmbit per part dels ajuntaments, per la falta de mitjans i funcionaris. Per això, implementarà, a través de l'Incasòl, un equip inicial de sis professionals (arquitectes, enginyers i juristes) que es dedicaran de forma exclusiva a prestar assistència als consistoris d'aquests municipis rurals i de consells comarcals. Col·laboraran en la tramitació i gestió de planejaments urbanístics, en recuper nuclis antics abandonats o despoblats i a rehabilitar espais i habitatges.