Els Comuns insten Illa a centrar-se en els acords d'habitatge abans d'abordar el pressupost del 2026

El portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a situar l'habitatge "d'una vegada per totes" com la màxima prioritat del país. La formació vol que en dues setmanes el Govern posi en marxa la unitat contra els desnonaments que van pactar la primavera passada de manera "prioritària i definitiva". Cid ha recordat que és precisament Catalunya la comunitat on més desnonaments es produeixen.
El portaveu ha lamentat la situació de vulnerabilitat que viuen una quarantena de persones, entre les quals alguns nuclis familiars amb infants, a l'antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i que es troben en risc de desnonament.
A més, també volen un acord sobre el registre de grans tenidors, un document "clau" per aconseguir la contenció de preus dels lloguers, ha assenyalat Cid. Pels Comuns, es tracta de dues condicions "imprescindibles" per poder abordar els pressupostos del 2026. Amb això, ha assegurat David Cid, s'aconseguirà la contenció dels preus dels lloguers a Catalunya, "i que d'una vegada per totes es compleixi la llei que limita la pujada dels preus".
"El Govern sap que s'està jugant els pressupostos del 2026". "Difícilment es pot creure en la paraula d'un Govern que no compleix amb allò que ha pactat", ha dit el portaveu posant en dubte el compromís real l'executiu en un futur acord sobre pressupostos.
Per la seva banda, la portaveu dels Comuns i diputada de Sumar-Comuns al Congrés, Aina Vidal, ha celebrat la decisió sobre l'opa del BBVA al Banc Sabadell. "És una molt bona notícia, no només per la ciutat, sinó per a tot el país", ha dit.
Segons Vidal, l'opa no només hauria suposat un model no desitjat de concentració bancària, sinó que a més "suposaria una retallada important en termes de personal". "Són uns números que no van voler fer mai ni van voler publicar", ha dit la portaveu. Uns acomiadaments que Vidal ha situat en "pràcticament" la meitat de la plantilla.