Els Comuns demanen a Illa «posar-se les piles» amb habitatge per la urgència del problema

Els Comuns demanen al president de la Generalitat, Salvador Illa, "posar-se les piles" amb l'habitatge per la urgència de la problemàtica. Des del partit consideren que les dues votacions perdudes del PSC al debat de política general d'aquesta setmana són un "avís". "No poden seguir així, hi ha d'haver un gir i s'han de veure canvis tangibles avui, no d'aquí a 5 anys perquè la problemàtica és avui", ha afirmat la coordinadora nacional Gemma Tarafa durant el congrés d'aquest dissabte. Retreuen a Illa "voler agradar a tothom" i li demanen "que molesti algunes elits" per governar. Tarafa també ha avisat que "mentre no es compleixin tots els compromisos de l'acord d'investidura, no hi haurà negociació de pressupostos".
Els Comuns han celebrat aquest dissabte el Congrés Nacional a Sant Cugat del Vallès, amb la presència de diputats i representants locals. Durant els discursos, les coordinadores nacionals -Gemma Tarafa i Candela López- han post el focus en alguns dels temes que el partit vol abordar des del Parlament i el Congrés dels Diputats.
"L'habitatge és el tema cabdal", ha subratllat Gemma Tarafa, que s'ha mostrat crítica amb la gestió que està fent el Govern. Consideren que és una problemàtica urgent i li retreuen haver "llançat promeses de construcció de futur". Des del partit creuen que "hi ha una cosa que poden fer avui mateix i amb impactes l'endemà mateix". Li demanen que "faci complir la llei de l'habitatge" amb la imposició de sancions per qui ho incompleixi. També demanen "voluntat política" perquè no es facin "compres especulatives" d'habitatges, ja que consideren que "cal posar-hi fre".
Segons Tarafa, "mentre esperem la construcció d'aquests pisos -anunciats pel Govern-, cal més lluita contra l'especulació". La coordinadora nacional ha subratllat que Catalunya concentra 1 de cada 4 desnonaments a tot l'Estat i que en el que portem d'any ja hi ha hagut 7.800 famílies catalanes desnonades. "Menys discursos i més actuació", ha reblat.
Durant la seva intervenció, la representant dels Comuns també ha retret a Illa "voler agradar a tothom". Segons Tarafa, "es pot ser el president a tothom, però no agradar a tothom". I ha afegit que "governar és també molestar algunes elits i desafiar alguns interessos", tot posant d'exemple el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, que els Comuns no volen que es dugui a terme.
Precisament l'habitatge és un dels temes no resolts malgrat estar entre els punts de l'acord d'investidura que van fer Illa president. "S'ha avançat, però és insuficient", ha dit. I ha posat sobre la taula tres punts pendents: el registre dels grans tenidors, la regulació del lloguer de temporada i la creació d'una unitat antidesnonaments. I mentre tot això no es compleixi, ha advertit, els Comuns no s'obriran a negociar els pressupostos.
Crida a seguir mobilitzats per Palestina
El conflicte de Palestina ha estat molt present durant l'acte, amb la bandera penjada a la taula presidencial. Les dues coordinadores nacionals han subratllat la importància de les mobilitzacions que hi ha hagut al carrer per "denunciar el genocidi" i ho han posat d'exemple per seguir avançant com a societat. "La pressió social és imparable i, sense pressió política, no hi ha canvis", ha afirmat Tarafa, tot dient que el que ha passat amb la Flotilla Global Sumud ha sigut "una flama d'esperança".
De la seva banda, la també coordinadora nacional Candela López ha assenyalat que "la mobilització és el camí" en tots aquells temes que preocupen com són els discursos de l'extrema dreta i ha demanat "no caure en la resignació".
Durant el congrés també han visualitzat un vídeo de l'exalcaldessa i actual presidenta de la fundació del partit, Ada Colau, a qui han agraït la seva participació a la Flotilla i el seu compromís.