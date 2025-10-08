ERC apuja el to i adverteix Illa que «se li acaba el temps» per complir els acords

"Se li acaba el temps" o "està en temps de descompte" han estat els missatges amb els quals ERC ha advertit Salvador Illa al debat de política general. Josep Maria Jové ha apujat el to contra el Govern i ha tornat a defensar la concreció del finançament singular com a "condició innegociable" perquè hi hagi pressupostos, tant a Catalunya com a l'Estat. Els republicans han constatat en el primer any d'Illa a la Generalitat que no té els suports per implementar el seu programa, i per això l'ha instat a sumar-se als consensos. També ha desafiat Illa a dir què faran els diputats del PSC al Congrés sobre la proposta d'ERC perquè Catalunya recapti l'IRPF.
Quins són els acords en què Illa podria tenir majoria? Doncs ERC ha tret pit de "marcar l'agenda política" amb propostes independentistes malgrat ja no comptar amb la majoria parlamentària del moviment. En aquest sentit, Jové s'ha referit a la carpeta del finançament, però també a la governança de Rodalies, a la defensa de la llengua i a la proposta estrella d'ERC al debat de política general: la gratuïtat universal del menjador escolar i les activitats extraescolars. "Els toca negociar amb humilitat i tirar endavant projectes on tenen majoria", ha sentenciat el dirigent republicà.
Jové ha reiterat que els compromisos adquirits amb els socialistes no són un "caprici partidista" sinó que calen per donar resposta als reptes actuals. El dirigent republicà ha demanat trencar amb el règim del 78, referint-se a algunes de les seves estructures com la monarquia o la cúpula judicial, però també amb el sistema econòmic. Encara sobre els acords, Jové ha demanat a Illa "més fets que paraules" i li ha recordat la força que té a Madrid: "Té una capacitat d'influència que mai havia tingut cap dirigent del PSC a Madrid", li ha dit, demanant-li que "deixi de fer de portaveu del PSOE".
Per altra banda, Jové també ha recuperat la petició de la resolució del conflicte polític. El portaveu republicà ha recordat que el seu projecte és la independència i ha instat Illa a posar la seva proposta sobre la taula "amb igualtat de condicions". "Arribar a un acord sobre el futur polític de Catalunya és més imprescindible que mai" per contraposar l'esperança a la por imposada per l'extrema dreta, segons Jové. I, en aquest sentit, el portaveu d'ERC s'ha preguntat si hi ha una cosa més esperançadora que construir un país. "No es limiti a gestionar, sinó que imagini el que encara no tenim", ha demanat Jové a Illa. Ni la resolució del conflicte polític ni la recaptació de l'IRPF han rebut resposta del president.
Sobre habitatge, ERC ha celebrat que Illa s'hagi apropat a les seves tesis posant per exemple que el president ha defensat en diverses ocasions de la seva intervenció la idea que cal intervenir el mercat perquè no funciona. Sobre l'acord per l'adquisició dels solars i els pisos de la Sareb que Illa ha anunciat enmig del ple, Jové ha dit que l'estudiaran, però ha insistit que era una proposta que lideraven des de fa temps. Els republicans també es miraran "al detall" el pla d'Illa per construir 210.000 nous habitatges de cara al 2030.
La resposta d'Illa a ERC
En la rèplica a ERC, Illa ha volgut exhibir un to conciliador. El president ha reivindicat el llegat de Pere Aragonès i ha matisat la seva intervenció si es va interpretar que suposava menysprear l'herència rebuda. Illa ha admès les diferències de projecte amb els republicans i ha reconegut que ERC és “un soci exigent” i “no és còmode” negociar amb ells perquè són “persistents”. N'ha volgut ressaltar els punts de trobada, però ha admès que no comparteix la crítica al règim de 1978 ni l'aposta per la independència.
Illa ha insistit que complirà l'acord pel finançament singular i ha dit que és “troncal”. “No és senzill”, ha dit, i ha reconegut que ell no hauria fet aquest pacte si no hagués estat necessari. “Hi estem treballant, i el govern d'Espanya hi està treballant i hi està compromès”, ha afirmat. Ha tornat a negar que Catalunya busqui cap “privilegi” ni rebutgi la “solidaritat”. El president ha defensat que els acords s'estan complint de manera “notable” i ha desitjat que es pugui arribar a un acord en matèria de pressupostos “pel bé de Catalunya”. Illa ha recordat a Jové que ell, quan era a l'oposició, no va posar en risc l'estabilitat del Govern d'Aragonès.