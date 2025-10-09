Derrota d'Illa al Parlament: l'oposició tomba la mesura estrella dels 200.000 pisos

Habitatge i finançament són les dues grans carpetes que cohesionen la majoria de la investidura i que determinaran l'èxit o no de la legislatura. N'hi ha d'altres, també, però el resultat d'aquestes serà el que marcarà el futur de la negociació pressupostària, que continua sent una incògnita i que encara no ha començat. El debat de política general deixa Salvador Illa amb una derrota parlamentària, perquè el Parlament ha tombat la seva mesura estrella per mobilitzar sòl per fer-hi fins a 200.000 pisos. I ho ha fet amb l'abstenció dels socis d'ERC i els Comuns. Toc d'alerta cap al president, que haurà d'accelerar si aspira a tenir pressupostos. Els socis ja li han advertit que "se li acaba el temps".
El Parlament ha avalat mesures en matèria d'habitatge, però els Comuns no han votat a favor de les propostes del PSC, per evidenciar el seu malestar. El reforçament del pla dels 50.000 habitatges i el pla per rehabilitar pisos, per exemple, ha tirat endavant amb l'abstenció dels de Jéssica Albiach. Però el gran anunci d'Illa, de mobilitzar el sòl edificable disponible perquè els constructors privats hi facin pisos (la majoria dels quals a partir del 2028), ha estat rebutjada amb l'abstenció dels socis de la investidura. ERC i els Comuns expressaven reserves dimarts, i finalment el Parlament rebutja el plantejament. El Govern, però, ho podrà impulsar igualment si ho considera pertinent.
El portaveu dels Comuns, David Cid, ha insistit que la legislatura ha de ser la de l'habitatge i els trens. Cid ha denunciat que el 25% dels pisos estan en mans de l'1% dels propietaris i que no s'està sancionant els especuladors. El portaveu ha reclamat a l'executiu que faci complir la llei i ha dit que Catalunya “va tard” en la construcció d'habitatge protegit, de la qual cosa n'ha culpat els governs de Junts. En tot cas, Cid ha advertit que no es poden fer només anuncis pel 2030. “Es juguen la negociació dels pressupostos en el compliment dels acords pels suplements de crèdits”, ha dit.
El Parlament ha reclamat tramitar ràpidament, abans del novembre, les mesures urgents per habitatge, inclòs el lloguer de temporada, i fer complir la llei aplicant el règim sancionador contra els especuladors. I també el traspàs dels pisos de la Sareb a la Generalitat, que Illa va anunciar que l'administració catalana podrà "gestionar". En canvi, el ple ha rebutjat estudiar la prohibició de la compra especulativa de pisos, amb l'abstenció del PSC, una de les propostes estrella dels Comuns i que ERC també feia en termes similars.
El PSC, a favor d'habilitar la recaptació de l'IRPF
El compromís amb la reforma del finançament també es manté, així la necessitat de reforçar l'Agència Tributària de Catalunya. I el PSC ha votat a favor de la proposta d'ERC que reclama habilitar la Generalitat per recaptar l'IRPF, una qüestió que s'ha de debatre al Congrés i que el PSOE veu amb reticències, però que ha obtingut el suport del ple. Més enllà d'això, el Parlament ha insistit que el nou model ha de respectar els principis de solidaritat i d'ordinalitat, un element, aquest últim, que l'Estat també es resisteix a acceptar. En les pròximes setmanes, els governs català i espanyol han de fer una proposta concreta sobre el nou model. Els republicans condicionen això a poder obrir negociacions pels pressupostos. En aquest àmbit, el ple ha rebutjat de nou la proposta de Junts de nou model en forma de "concert econòmic" i fora del règim comú.
La portaveu d'ERC, Ester Capella, ha dit que calen respostes en el finançament i ha denunciat l'espoli fiscal de 22.000 milions d'euros. “No volem privilegis, volem el que ens toca”, ha dit, i ha exigit que es concreti el nou model, que ha de ser “singular”. Els republicans han advertit Illa que se'ls acaba la paciència. “Qui espera, desespera”, ha insistit Capella. El Parlament també ha avalat la principal proposta d'ERC, que planteja la gratuïtat del menjador i les activitats extraescolars, i que va estretament lligada a la possibilitat d'aplicar aquest nou finançament.
Una Entesa de País per resoldre el conflicte
Per una àmplia majoria, i a proposta d'ERC, el Parlament ha reconegut el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, i ha avalat també la proposta que va fer Oriol Junqueras fa unes setmanes, en una conferència, que reclamava una Entesa de País, per resoldre el conflicte i avançar en la sobirania social i nacional. També s'ha reclamat l'aplicació immediata de l'amnistia, en aquest cas amb l'abstenció del PSC, que no estava d'acord amb alguns elements de la proposta d'ERC i Junts, però sí que insisteix que s'apliqui la llei i que tant Carles Puigdemont com Junqueras puguin fer política amb normalitat. Ara bé, l'independentisme ha tastat la minoria parlamentària amb el "no" de la cambra a l'exercici del dret a l'autodeterminació.
El ple també ha reclamat al Govern que impulsi el Pacte Nacional per la Llengua i hi destini els recursos necessaris, i que se'n fiscalitzi el compliment. Així com el suport a l'escola catalana i al model d'immersió lingüística davant l'amenaça dels tribunals. L'intent de la CUP de reforçar el català a l'escola, amb canvis normatius que el Govern no veu útils, no ha tirat endavant. Per altra banda, el Parlament ha aprovat, a proposta de Junts, manifestar que és de "justícia" que el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea i, en aquest sentit, demana als 27 estats membres de la Unió Europea que votin favorablement a la proposta efectuada per l’Estat espanyol al Consell de la Unió Europea.
Mala gestió de Rodalies i revifada del Hard Rock
En una resolució dels Comuns, el Parlament ha rebutjat suspendre el Govern i instar-lo a millorar la qualitat del servei de Rodalies. Per la seva banda, la cambra ha avalat denunciar la "mala gestió" per part de l'executiu de la xarxa de Rodalies, proposada pel PP. Sobre d'altres infraestructures, el ple ha tombat una proposta del PPC que demana completar el traçat de la B-40. També ha avalat la resolució dels populars que reclama resoldre, abans de finalitzar el 2025, l'informe d'impacte ambiental i convocar el Consell Rector del CRT Vila Seca-Salou, incloent en l'ordre del dia l'aprovació del PDU del centre recreatiu turístic per a desenvolupar el Hard Rock.
Pel que fa a l'aeroport, s'ha rebutjat una resolució de la CUP que insta el Govern a aturar l’ampliació de l’aeroport del Prat, reclamant tots els fons públics previstos pel projecte d'ampliació per destinar-los a millorar o ampliar la xarxa ferroviària o el transport públic. El mateix text tombat remarcava que Catalunya necessita trens, transport públic i no l’ampliació de l’aeroport que està pensat per seguir especialitzant el país amb el turisme massiu que tants problemes econòmics, socials i ambientals genera.
Una de les propostes de Junts que sí que ha tirat endavant és el compromís del Parlament amb el traspàs de competències en immigració de la Generalitat. El text també condemnava l'actitud “anticatalanista” d'alguns partits al Congrés, referint-se implícitament a Podem. Més enllà de l'aprovació, ha estat cridanera l'abstenció del PSC, ja que Junts va pactar aquest traspàs amb el PSOE.
Instar l'Estat a frenar l'opa al Sabadell
El Parlament vol que l'Estat "suspengui qualsevol validació definitiva" dels efectes de l'opa hostil del BBVA al Banc Sabadell. Així ho reclama un punt d'una proposta de resolució de Junts, que ha rebut el suport d'ERC, Comuns, la CUP i Aliança. En concret, el text demana establir el requisit que l'operació hostil només pugui prosperar si compta amb el suport d'almenys el 50% del capital social del Banc Sabadell. De fet, el text aprovat recorda que la cambra "s'ha oposat des del primer moment" a l'opa, ja que "perjudicaria el sistema bancari del país, la seva economia productiva, les petites i mitjanes empreses i els interessos de Catalunya".
Contra el genocidi a Gaza
La majoria d'esquerres ha condemnat el genocidi a Gaza i ha expressat el suport a la Flotilla a través de diverses propostes de resolució, que han comptat amb l'abstenció de Junts i l'oposició de l'extrema dreta. El ple també ha avalat retirar el suport als esdeveniments esportius, culturals o acadèmics on participi Israel, tal com demanava la CUP. En canvi, no ha avalat la proposta cupaire que reclamava trencar totes les relacions amb l'estat israelià. Així mateix, el Parlament també ha tombat totes les propostes de Vox i Aliança Catalana que reclamaven "deportar els immigrants irregulars".