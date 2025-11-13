13 de novembre de 2025

La Coral Estel de Sant Jordi de Solsona cèlebre el segon Dia de l'Amic/a Obrint de nou les portes per Santa Cecília

L'activitat tindrà lloc el 19 de novembre al Casal Cívic Xavier Jounou

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 22:28

Després de l'èxit de la primera trobada, la Coral Estel de Sant Jordi de Solsona convida novament als seus amics i amigues, així com a tothom que vulgui compartir música a la segona i última jornada de la jornada de portes obertes del "Dia de l'Amic/a".

Aquesta edició arriba en un moment molt especial: la setmana de Santa Cecília, patrona dels músics, fent d'aquesta jornada una autèntica festa de la música coral.

Una segona oportunitat per cantar i compartir

L'activitat tindrà lloc el dimarts 19 de novembre de 2025 al Casal Cívic Xavier Jounou. Des de les 16:00h i fins a les 17:30h, la coral obrirà les seves portes per mostrar com és un assaig, què s'hi aprèn i, sobretot, com de bé s'ho passen.

La primera jornada del "Dia de l'Amic/a" va ser força concorreguda i mostrant les ganes de les persones que van voler gaudir de la música coral.

Aquesta darrera trobada serà la culminació de la iniciativa i clourà amb un esdeveniment molt especial: un berenar festiu per a tots els assistents i participants, per tancar l'experiència amb un ambient distès, de germanor i amistat.

 

Detalls de la Jornada

● Què: Segona i darrera jornada del "Dia de l'Amic/a" (Portes Obertes).

● Quan: Dimarts, 19 de novembre de 2025, de 16:00h a 17:30h.

● On: Casal Cívic Xavier Jounou (Solsona).

● Final: Berenar per a tots els amics i amigues.

Aquesta iniciativa busca obrir l'entitat a tothom que vulgui gaudir i compartir la música coral sense compromís. No cal inscripció prèvia: tan sols cal presentar-se el dia 19 de novembre a l'hora indicada al Casal Cívic Xavier Jounou.

