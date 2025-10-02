El Solsonès dona el tret de sortida a la campanya gastronòmica «El Solsonès, quin gust de comarca!»

El Consell Comarcal del Solsonès ha presentat aquest dimecres al Palau Llobera la campanya gastronòmica “El Solsonès, quin gust de comarca!”, una iniciativa que vol ressaltar la singularitat dels productes locals i la cuina del territori. L’acte s’ha celebrat en el marc de la distinció Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025, que situa el país com a referent enogastronòmic internacional.
La presidenta del Consell Comarcal, M. Claustre Sunyer, ha obert l’acte subratllant la complicitat entre el sector primari i la restauració del Solsonès, que ha permès oferir una cuina “autèntica, innovadora, genuïna i de gran qualitat”. Productes emblemàtics com els trumfos, els formatges i els vins del Solsonès, o la sal del Salí de Cambrils, van ser assenyalats com a exemples d’aquesta riquesa que exporta el nom de la comarca arreu.
El conseller de Turisme, Xavier Vilalta, ha presentat els objectius i les accions principals de la campanya, entre les quals destaquen els tallers de cuina que es faran a la Fira dels Ous d’Euga de Sant Llorenç, la Fira de l’Empelt de Llobera, la SolsoTerra de Solsona i el Mercat del Trumfo i la Sal de Cambrils, la creació d’un nou apartat web per promocionar les activitats, i la crida a establiments i productors per reforçar la promoció conjunta del territori.
Tot seguit, la cap de l’Oficina Comarcal del DARPA, Elisabet Brualla, ha donat a conèixer els detalls de la nova edició de Benvinguts a Pagès 2025, destacant les activitats programades per aquest cap de setmana: la visita a la formatgeria l’Aubagueta de Biosca, la visita guiada “Tasta Solsona” i l’activitat “Sol i vermut al Castell de Lladurs”.
La jornada també ha servit per presentar la nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Solsonès, organitzades pel Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès, que es podran gaudir fins al 16 de novembre en diferents restaurants de la comarca. Els establiments participants oferiran propostes que permetran descobrir el talent i la creativitat dels seus cuiners i cuineres. Com a cloenda, el xef Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font, ha ofert un taller de cuina en directe sota el títol “Sabors del Solsonès”. El cuiner ha elaborat una recepta amb bolets, tòfona i sal del Salí de Cambrils, posant en valor la qualitat i singularitat dels productes de proximitat. L’activitat ha finalitzat amb una degustació oberta als assistents.
Aquesta campanya forma part del projecte 12 mesos, 12 paisatges, impulsat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i compta amb la col·laboració de l’Agència de Desenvolupament SolCar.
Amb aquesta iniciativa, el Solsonès reafirma el seu compromís per consolidar-se com una comarca on el bon menjar, el paisatge i la qualitat de vida van de la mà.