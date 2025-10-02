Els millors municipis de Catalunya per viure com a jubilat, segons Idealista

Un cop les persones es fan grans busquen més tranquil·litat i tenir una vida fàcil: tenir totes les necessitats a prop i si pot ser envoltat de natura millora que millor. Amb l'edat també arriba la calma i no hi ha cap necessitat d'anar amb presses als llocs, per això, la possibilitat d'anar a viure a un lloc rural o simplement allunyar-se de les grans ciutats atrau. A més, l'aspecte econòmic hi acompanya.
Molta gent es concentra en les zones metropolitanes perquè és on hi ha la feina, més serveis i més infraestructures, tot i que sovint també hi hagi una major saturació donat la gent que viu en aquestes zones. Per això trobar llocs econòmics i tranquils és possible. Jordi Gruart, CEO de Monika Rüsch, analitza les zones més econòmiques de Catalunya i sovint malgrat els preus, es mantenen buides.
Segons Gruart, els habitatges més econòmics es troben a l'interior del país, com Lleida o les comarques centrals o, fins i tot a la província de Tarragona i de manera contraposada es troba Barcelona i Girona. "Si parlem de municipis específics, la Sénia, a Tarragona, es posiciona com el poble més econòmic de tot Catalunya per adquirir un habitatge", diu l'analista. S'hi poden trobar habitatges que ronden els 500 euros per m² i en 20 minuts amb cotxe pots presentar-te a la platja.
Una altra de les propostes que aporta l'expert és Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà, els preus de la qual s'han reduït gairebé a la meitat en els últims 5 anys i actualment els preus també se situen vora els 500 euros per m².
L'analista contraposa els preus que hi ha a les comarques d'interior amb els que es poden trobar per habitatges de l'àrea metropolitana. Mentre en un lloc hi ha habitatges de 700 o 800 euros el m², a l'àrea metropolitana no baixen de 1.700 euros per m², però és que viure a Barcelona encara és més car, la mitjana més de 4.000 euros/m². Això fa que hi hagi poblacions molt interessants per aquelles persones que volen viure tranquil·les, però tenir la ciutat a tocar.
Les poblacions més econòmiques a tocar de Barcelona
Tot i la dificultat de trobar habitatge mitjanament assequible dins l'àrea metropolitana, l'expert assenyala algunes poblacions on es poden trobar pisos amb un preu inferior de 2.000 euros per m².
- La Garriga aporta tranquil·litat, està ple de zones verdes i està molt a prop d'una gran ciutat com Granollers on disposa de tots els serveis. Els preus parteixen dels 1.800 euros per m².
- Mollet, Parets i Granollers: en aquest cas encara s'és més a prop de la ciutat comtal i com a tal, també els preus són una mica més elevats, però, tot i això, és una bona opció, ja que es pot trobar habitatge des dels 2.000 euros per m².
- Martorell, Abrera i Sant Andreu de la Barca: es troba en una situació similar que Granollers, però per la via de l'A-2 i amb FGC, i el preu també ronda els 2.000 euros.