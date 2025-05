L’Ajuntament de Solsona adverteix que l’enquesta anònima sobre el porta a porta repartida als domicilis no té cap validesa

La butlleta que els darrers dies s’ha començat a repartir als domicilis de Solsona amb una enquesta sobre la recollida de residus no té cap validesa oficial. Es tracta d’una iniciativa anònima que demana a la població que senyali si prefereix els contenidors grans o el porta a porta i que dugui la butlleta a l’ajuntament.

Es recorda a la ciutadania que tot comunicat institucional que emet l’Ajuntament de Solsona s’identifica amb el seu logotip. El govern municipal lamenta que es duguin a terme accions anònimes que generen confusió entre la població. I, tal com remarca l’alcaldessa, Judit Gisbert, especialment en qüestions com aquesta, que representen una “clara aposta de la ciutat per millorar l’índex de reciclatge i fer minvar dràsticament la fracció resta, que va a parar a l’abocador”.

L’alcaldessa i el regidor de Medi Ambient, Ramon Montaner, llancen un missatge de tranquil·litat respecte del sistema de recollida de residus que va implantar-se a Solsona el novembre del 2021 i que requereix que els ciutadans classifiquin la brossa als seus domicilis. “Cal que els solsonins i solsonines sàpiguen que en cap cas ens replantegem tornar enrere, perquè s’ha demostrat que el porta a porta funciona”, afirmen.

El 2022, primer any sencer sense ús de contenidors al carrer, la recollida selectiva va passar del 37,10 per cent al 77,27 per cent, 30 punts superior a la mitjana catalana i 22 punts per sobre dels objectius fixats per la Unió Europea per al 2025, que són del 55 per cent. La fracció orgànica va ser la que va experimentar un creixement més acusat, ja que va passar de l’11,19 per cent al 41,25 per cent.

78 % de recollida selectiva

Actualment, tres anys i mig després de la implantació de la recollida domiciliària, l’índex de reciclatge confirma aquesta tendència a l’alça amb un 78,16 per cent de recollida selectiva el 2024, 23 punts per sobre de les directrius europees. La fracció més important és l’orgànica, en un 41,48 per cent, seguida de la d’envasos (15, 41 %), paper i cartró (12,13 %) i vidre (9,13%).