Ensurt a les piscines del Pi de Sant Just a Olius

Divendres passat, durant els treballs d'acondicionament de la piscina del Pi de Sant Just de cara a la nova temporada d'estiu, una barreja de productes químics va generar un núvol tòxic a la sala de màquines de la piscina que no va deixar ferits ni intoxicats. L'avís per l'incident es va rebre a les dues del migdia, quan de forma accidental es van barrejar àcid clorhídric i hipoclorit sòdic, generant una reacció química. L'alcaldessa, Marta Comitre, va explicar que el gas es va poder contenir i que no hi va haver cap treballador afectat ni es va dur a terme cap evacuació a les instal·lacions, que encara estan tancades i no es preveuen obrir fins el 21 de juny.

L'empresa alertà els Bombers i aquests van assegurar l'espai, neutralitzant el producte i ventilant la sala. En fer les medicions corresponents, van comprovar que les instal·lacions no s'havien vist afectades i que els resultats eren negatius.