L’equip de la Síndica de Greuges es desplaçarà a Solsona el proper 12 de maig

Hi poden acudir els veïns o entitats de la ciutat que vulguin fer consultes o exposar queixes sobre vulneracions dels seus drets per part d’administracions públiques o d’empreses que presten serveis generals com l’aigua, la llum o el gas. Les visites, que seran presencials o telemàtiques, es faran el dia 12 al Casal de Cultura. Les persones interessades poden concertar cita prèvia trucant al telèfon 900 124 124 o enviar un correu electrònic a l’adreça citaprevia@sindic.cat. L’equip de la Síndica de Greuges es desplaça periòdicament pels municipis catalans amb l’objectiu d’apropar aquesta institució a les persones i facilitar la presentació de queixes i consultes.