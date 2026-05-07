Les plaques fotovoltaiques de la sala polivalent i el pavelló de Solsona generen l’equivalent al consum de fins a 130 llars

L’Ajuntament de Solsona produeix amb les seves instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum compartit 470 MWh de producció solar l’any, una quantitat d’energia equivalent al consum anual d’entre 100 i 130 llars del municipi. Aquestes estimacions corresponen a les instal·lacions executades durant el 2024 a la sala polivalent i al complex poliesportiu, impulsades per fomentar l’autoconsum energètic i reduir la dependència de fonts convencionals.
Una de les instal·lacions destacades és la de 80 kW situada a la coberta de la sala polivalent, formada per 168 plaques de 575 watts pic (la potència màxima que pot produir cadascuna). Entre el primer d’abril de 2025 i el 31 de març de 2026, aquesta planta ha generat 141.800 kWh, energia destinada principalment al teatre comarcal i a l’escola Setelsis. Durant aquest mateix període, el consum conjunt d’aquests equipaments ha estat de 183.256 kWh, una xifra que supera el 80 % de la producció generada i que permet complir els criteris establerts per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per a aquest tipus d’actuacions.
Subvenció de l’Icaen
Aquesta infraestructura va suposar una inversió de 180.000 euros i va rebre una subvenció de 74.170,53 euros en el marc del programa d’incentius a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energies renovables del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea i gestionat per l’Institut Català d’Energia (Icaen).
Una segona instal·lació fotovoltaica a la sala polivalent és de 100 kW i 212 mòduls de 575 watts pic, amb una producció anual estimada de 181 MWh. Aquesta energia abasteix diversos equipaments municipals, entre els quals hi ha l’Ajuntament, la biblioteca Carles Morató, l’escola bressol Els Petits Gegants i el casal de Cultura i Joventut.
Instal·lació a la zona esportiva
Durant el 2024 també es va posar en funcionament una planta solar al pavelló poliesportiu, amb una potència de 100 kW i 189 mòduls de 505 watts pic. Amb un cost de 65.150 euros, produeix anualment 148 MWh i subministra energia a tot el complex poliesportiu municipal, incloses les pistes de tenis i pàdel, les piscines i el camp de futbol, així com l’Agència de Desenvolupament Local i la comissaria de la Policia Local.
En aquests moments la regidoria de Serveis està fent estudis tècnics per optimitzar l’ús del conjunt de l’energia generada. A banda d’aquestes instal·lacions d’autoconsum compartit, també produeixen energia solar l’escola El Vinyet i el tanatori municipal.
Aquests projectes responen a la voluntat municipal d’avançar cap a un model energètic que permeti reduir la factura elèctrica dels equipaments públics i compensi els excedents per optimitzar l’aprofitament de l’energia generada.
Per a l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, “aquesta aposta és un pas ferm cap a un model energètic més sostenible i eficient per a Solsona. Amb les energies renovables no només reduïm la despesa energètica dels equipaments municipals, sinó que també avancem en el nostre compromís amb el medi ambient”.