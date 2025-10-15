Les taquilles intel·ligents del «Clica i recull» nou punt d’entrega gratuït de la botiga en línia de Territori de Masies Coop

La botiga en línia de Territori de Masies Coop és una iniciativa ja consolidada de la cooperativa que funciona com a expositor i punt de venda dels productes de les sòcies i dels productes propis. S’hi pot trobar tant productes d’artesania, com sabons, productes secs i frescos i també vins i altres begudes. Tanmateix, es poden comprar els productes propis com les croquetes, les pizzes, les farines ecològiques, les publicacions i la cartelleria de Mou-te bé pel Territori.
Per tal de facilitar la distribució, hi ha l’opció de rebre-ho a casa, a la casa de turisme rural sòcia on s’allotja a través del servei de Nevera Plena i també hi ha l’opció de recollir-ho a diferents punts de recollida gratuïts que hi ha a diferents municipis Solsonès i rodalia.
Com a novetat, s’ha incorporat les taquilles intel·ligents del «Clica i recull» com a nou punt d’entrega gratuït a Solsona. Aquestes taquilles es troben a la Plaça de les Moreres i poden guardar tant producte sec com fresc, ja que hi ha l’opció de taquilles refrigerades. Aquesta és una iniciativa de l’Ajuntament de Solsona, a través de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona per tal de promoure el comerç local.
La iniciativa de la botiga en línia de Territori de Masies té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Consorci de Comerç, Artesania i Treball de la Generalitat de Catalunya. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat.
En aquest sentit, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.