Plenari General de l’Actua el proper dissabte dia 24 de gener, en el marc del pla de desenvolupament comunitari Actua

Celebrarà el
Plenari General, un espai obert de participació col·lectiva pensat per compartir reflexions, debatre qüestions clau i posar en comú les necessitat inquietuds i punts de vista del territori en relació amb l’ envelliment al món rural. Aquest espai vol afavorir el diàleg i la construcció de propostes compartides que responguin a la realitat del Solsonès i del conjunt del món rural.
Aquest acte tindrà lloc al
Santuari del Miracle a partir de les 10 del matí i en aquesta sessió s’inclourà també els temes que s'havien de tractar durant la primera sessió, que finalment no va poder ser celebrada el passat 13 de desembre.
Quina és la situació actual de les
pensions contributives i no contributives al món rural, amb especial atenció als autònoms i al sector agrari? Quins són i en quina situació es troben els serveis socials d'atenció a la vellesa?
Aquestes i altres qüestions són les que s'abordaran durant la jornada. Es comptarà amb la col·laboració de
Salomó Torres, representant de la Unió de Pagesos que exposarà la situació actual de les pensions contributives i no contributives al món rural. Mireia Vall, experta en polítiques socials d’atenció a les persones, exdirectora general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i ex secretària d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, que parlarà del paper dels serveis socials en l’atenció a la vellesa al món rural. Alícia Torrent, cap d’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal del Solsonès, oferirà una visió concreta de les prestacions socials adreçades a la gent gran a la comarca.
En acabar, tindrà lloc el Plenari, on es podrà debatre i compartir opinions i reflexions enve l’envelliment al món rural i a la pagesia, fent èmfasi a la situació actual de la comarca.
Per tal d’organitzar millor l’activitat, es demana
inscripció prèvia a través de correu electrònic (actua@larada.coop) o per telèfon (722 38 30 76)