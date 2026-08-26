Solsona col·loca desfibril·ladors externs als polígons industrials i amplia la cobertura per a emergències cardíaques

La ciutat de Solsona ha integrat dos desfibril·ladors externs automàtics (DEA) nous, situant-los als polígons industrials dels Ametllers i Pronisa. Aquest moviment, liderat per l’Ajuntament, creix el nombre de dispositius disponibles i converteix aquestes zones d’activitat industrial en àrees cardioprotegides en l’àmbit municipal. Amb aquesta ampliació, Solsona compta ara amb cinc DEA externs; a més hi ha quatre ubicats dins d’edificis municipals i un de portàtil sota gestió de la Policia Local, cosa que permet disposar d’un recurs de reanimació en tot moment, sense dependre d’horaris d’obertura ni d’accés a instal·lacions municipals.
Ampliació de l’accés als DEA i disponibilitat contínua
L’ampliació implementada fa que la xarxa de DEA de Solsona estigui operativa les vint-i-quatre hores, millorant la capacitat d’atendre aturades cardiorespiratòries sense estar condicionats als horaris dels centres. Els dispositius traslladats procedeixen d’altres espais municipals on anteriorment estaven instal·lats, buscant fer-los més a l’abast. Joan Parcerisa, primer tinent d’alcalde, ha expressat: “no tenia sentit que estiguessin en espais que estan tancats moltes hores”.
Localització dels DEA i condicions tècniques
A dia d’avui, l’Ajuntament posseeix nou desfibril·ladors fixos. Quatre d’aquests resten en interiors: teatre comarcal, sala polivalent, llar d’infants Els Petits Gegants i camp de futbol. Els altres cinc, d’accés exterior, es troben davant l’ajuntament, a l’edifici del casal de Cultura, a l’entrada del pavelló municipal d’esports, així com als dos polígons industrials. A banda, la Policia Local disposa d’un DEA portàtil per a desplaçaments ràpids. El dispositiu de la llar d’infants i el de la Policia incorporen adaptador pediàtric. Els DEA exteriors estan dotats de sistema de comunicació bidireccional amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), monitoratge permanent del funcionament i geolocalització. Això permet tenir-los preparats en tot moment per a qualsevol eventualitat.
Funcionament i paper dels DEA en situacions d’emergència
Els desfibril·ladors externs automàtics permeten aplicar una descàrrega elèctrica a persones amb aturada cardiorespiratòria, abans de l’arribada dels professionals sanitaris. La rapidesa a l’hora d’intervenir amb aquests aparells incrementa les probabilitats de supervivència i disminueix les seqüeles potencials. El seu ús és senzill i inclou instruccions guiades, de manera que qualsevol persona pot actuar en emergència. L’ampliació dels DEA als polígons facilita la cobertura de les zones d’activitat laboral i consolida l’objectiu d’estendre espais cardioprotegits al municipi.