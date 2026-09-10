Solsona tanca la jornada central de la Festa Major amb una tronada simbòlica i presència institucional comarcal

La Festa Major de Solsona ha assolit aquest dimecres el seu punt culminant, envoltada d’una àmplia delegació d’autoritats del territori. Entre els assistents, la presidenta del consell comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer; gran part dels alcaldes i alcaldesses del Solsonès; i la directora dels Serveis Territorials d’Administració Local, Patricia Alonso. L’acte també ha reunit figures com el bisbe, Francesc Conesa; el president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre, Joan Francesc Casals; i els quatre priors dels castells: Miguel Ángel Murcia (Castellvell), Jordi Riart (Lladurs), Guillem Nadal (Llobera) i Josep M. Cardona (Olius).
Novetats en la tronada i representació institucional
Aquest any, la tronada de cloenda ha adoptat un paper insòlit, ple de càrrega simbòlica. L’alcaldessa, Judit Gisbert, ha ofert als portaveus dels quatre grups municipals —Joan Parcerisa (ERC Solsona), Núria Bonet (Junts per Solsona), Marc Barbens (Treballem per Solsona) i Pilar Viladrich (Alternativa per Solsona)— i a l’hereu de les comarques lleidatanes, Miguel Perez, la possibilitat d’encendre la tronada final. Aquest gest col·lectiu, a vuit mesos d’unes noves eleccions municipals, marca la fi de la present etapa de govern local.
La tronada de Solsona: patrimoni i tradició
Els trabucaires han preparat la tronada de Solsona, reconeguda oficialment com a element festiu patrimonial d’interès nacional. Es tracta d’una de les poques tronades catalanes que continua funcionant amb el mètode tradicional de regueró de pólvora i trons. Les activitats de Festa Major prosseguiran fins al cap de setmana: hi haurà música, sardanes, propostes familiars, cites esportives i esdeveniments reivindicatius.