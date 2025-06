Un participat ball amb el grup Crystal clou la lluïda Festa de Sant Antoni de la Plana

Una animada revetlla a càrrec del Grup Crystal ha posat punt i final a la Festa de Sant Antoni de la Plana d'enguany. Com és habitual per aquestes dates, la calor ha fet acte de presència però no ha espantat als veïns que han gaudit de les activitats i propostes festives.

Una festa que va arrancar el divendres amb la Farándula de Cardona i una Tarda de rumba amb Juan Tinaja, i que continuà el dissabte amb coca, xocolata i barreja per a tothom, el 13è Campionat de bitlles catalanes, Dibuix infantil, una Gran paellada popular, el XXX Campionat de botifarra, una Festa de l’escuma amb DJ Bacano, Xocolatada popular i finalment Revetlla amb el Grup Crystal.

El bar de la Festa de Sant Antoni de la Plana

Ramon Estany

Preparant les botifarres

Ramon Estany

Ep la foto

Ramon Estany

L`equip de dards de la Cafeteria de la Plana

Ramon Estany