Una festa d'aniversari desborda la Plaça de Sant Joan a Solsona

Prop d'un centenar de persones entre família, amics, companys i coneguts s'han aplegat aquest dissabte 23 d'agost a la Plaça de Sant Joan de Solsona per celebrar el 60è aniversari del promotor festiu i activista social Xavier Ramellat. Ramellat és una persona molt coneguda a Solsona, per la seva vinculació amb la nit solsonina i amb qualsevol festa i celebració, especialment el Carnaval.
Durant anys, va portar conjuntament amb un altre soci i amic, l'icònic i popular Pub El Mussol de Solsona. Incansable carnavalero, ha col·laborat amb el Carnaval de Solsona, com a membre de la Junta, i també des de baix, en les comparses que en forma part. Una intensa vinculació amb la festa que li va merèixer ser Carnestoltes l'any 2012.
Persona generosa i voluntariosa, sempre disposat a donar un cop de mà a qualsevol festa i activitat, especialment als fogons, preparant paelles i àpats populars.
La festa d'aniversari va tenir tots els ingredients d'una gran celebració: música ambient amb un DJ, un divertit photocall, servei de bar i menjar, i sobretot, un immillorable ambient que van aportar el centenar de convidats acompanyant en aquest dia tant especial al protagonista, fàcilment reconeixible amb una samarreta vermella amb el seu nom.