S’obre la reserva d’espai als ballets de la Festa Major solsonina per a persones amb mobilitat reduïda

Des de fa dotze edicions, l’Ajuntament de Solsona fa accessible una de les cites centrals de la Festa Major, els ballets tradicionals de la imatgeria gegantera, amb una tarima des d’on persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional puguin gaudir-ne amb seguretat i comoditat. Avui l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) obre la reserva d’espai a la plaça Major per al dilluns 8 de setembre al migdia.
S’ofereixen un total de vuit places (a més de les persones acompanyants, en cas que n’hi hagi) a la tarima adjacent a la d’autoritats. En cas que hi hagi més demanda, es prioritzarà l’assistència d’infants. Cal inscriure’s fins al dia 3 de setembre a la una del migdia presencialment, per telèfon al 973480050, o bé per correu electrònic a ajuntament@ajsolsona.cat. Cal indicar l’edat de la persona interessada, les dades de contacte i especificar si anirà acompanyada.
Aquest servei s’ofereix des del 2014 per Corpus i Festa Major amb la col·laboració de Creu Roja del Solsonès, que hi aporta voluntaris per assistir les persones que ho necessitin, especialment les que fan ús de cadira de rodes.
Aquesta iniciativa permet que “tothom pugui viure el nostre patrimoni col·lectiu de prop i en igualtat de condicions”, tal com remarca el regidor de Cultura, Albert Colell. Des de l’Ajuntament es demana a la resta de població que no s’enfili a l’empostissat per tal de garantir-ne la seva funció.