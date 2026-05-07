Una pel·lícula promocionarà el teixit empresarial del Solsonès i Cardona

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) impulsa un nou projecte de promoció del teixit empresarial local amb el migmetratge Trobar el lloc, una road movie protagonitzada per joves de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius dels instituts Francesc Ribalta i Arrels II de Solsona i Sant Ramon de Cardona. La peça audiovisual planteja una reflexió sobre el futur laboral dels joves i les oportunitats que ofereix el territori per desenvolupar-hi el seu projecte de vida.
Aquest matí han presentat la iniciativa a les instal·lacions industrials de l’empresa solsonina Trepovi la directora de l’Adlsolcar, Glòria Domíngez; el director del film, el solsoní Arnau Abella Travesset, d’Omen Audiovisual; el president de l’Associació d’Empreses de Cardona, Pep Barrera; i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, en representació de l’administració local al Pacte de territori. També hi han estat presents les alcaldesses de Solsona i Cardona, Judit Gisbert i Lluïsa Aliste, respectivament.
Trobar el lloc proposa un recorregut narratiu en què els protagonistes s’imaginen on podrien treballar en un futur si decideixen tornar a viure prop d’on han crescut. Amb una durada de 40 minuts, el migmetratge combina elements propis del gènere road movie amb testimonis i experiències vinculades al món empresarial de la zona.
En el transcurs de la presentació, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, ha destacat que apareixen al film “empreses compromeses, innovadores i arrelades al territori en un muntatge que ens emociona i fa evident la sort que tenim de viure i treballar aquí".
Tant Sunyer com el president de l’Associació d’Empreses de Cardona, Pep Barrera, han subratllat el valor del projecte com a eina de transformació de la percepció laboral del territori: "Moltes vegades creiem que les oportunitats laborals són a l'àrea metropolitana, mentre que aquí tenim un teixit empresarial potent i internacionalitzat que necessita una àmplia diversitat de perfils professionals", ha expressat Barrera.
“A vegades les empreses no ens donem prou a conèixer, i això és un aparador, una oportunitat per entrar dins de tretze negocis, que són només un exemple", ha afegit el representant dels empresaris cardonins. En aquest sentit, ha remarcat que és una manera de lluitar contra el prejudici que no hi ha lloc aquí per a feines qualificades i trencar estereotips. "Hi ha oportunitats per a tothom, ja que tant es necessiten enginyers, com administratius, comercials o operaris...".
La directora de l’Adlsolcar, Glòria Domínguez, ha posat l’accent en la dimensió educativa i estratègica de la iniciativa: "Aquest film és la part més visible i atractiva d'un projecte més gran amb els centres educatius que neix de la voluntat de fer un acostament entre la ciutadania i el teixit empresarial". Ella és del parer que aquesta acció "tindrà un impacte a mig termini: plantem una llavor pequè els joves pensin en el contingut de la pel·lícula quan hagin de prendre decisions en un futur".
L’objectiu narratiu i pedagògic de la proposta audiovisual passa per “reforçar un imaginari que segur que no tenen tots els joves sobre les oportunitats professionals del Solsonès i Cardona i desbancar idees preconcebudes”, segons explica el director del film, Arnau Abella. En el migmetratge, “juguem amb la idea que la pel·lícula es basa en dubtes i respostes reals, a partir de la qual es crea un itinerari per les empreses del territori".
La durada de 40 minuts, a més, facilita la seva difusió en diferents espais: "El film és prou curt per projectar-se tant a aules com biblioteques o altres espais públics i derivar en espais de conversa amb els joves per acabar de reblar el clau", diu Abella.
Projeccions obertes i espai de trobada posterior
La peça es projectarà en sessions obertes a tothom i d’entrada lliure el 26 de maig a les 20.15 hores al Cine París de Solsona i el 27 de maig a la mateixa hora al teatre Els Catòlics de Cardona. Després de cada projecció, s’habilitarà un espai de trobada per compartir impressions i generar noves col·laboracions entre activitats econòmiques del territori.
Aquests actes, que tindran una durada aproximada de 75 minuts, es completaran amb una exposició de fitxes gràfiques d’empreses locals, com a mostra de la riquesa i diversitat del teixit empresarial.
L’exposició explica l’activitat d’un total de 25 empreses seleccionades amb l’objectiu de representar la diversitat empresarial del Solsonès i Cardona. La tria s’ha fet en funció de criteris com el sector d’activitat, la ubicació, les bones pràctiques empresarials i el potencial de contractació. Majoritàriament, es tracta de firmes que elaboren un producte, amb plantilla consolidada i capacitat de generar ocupació, representatives de diferents sectors i distribuïdes arreu de l’anomenat territori SolCar. Aquest muntatge descriu l’activitat de cada negoci, tant a escala local com internacional, així com els perfils professionals que requereix.
El projecte Trobar el lloc s’ha coordinat des del Punt Empresa de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i dona continuïtat a iniciatives anteriors en aquesta línia. El seu principal antecedent és l’exposició “Made in Solcar”, realitzada l’any 2018, que consistia en la creació de fitxes descriptives d’empreses del territori acompanyades d’una mostra dels seus productes. Aquella acció donava a conèixer el potencial de les empreses locals, especialment entre la població jove, i les posicionava com una opció atractiva per desenvolupar-hi una carrera professional.
Un entorn atractiu per viure i treballar
Amb el pas dels anys, les associacions empresarials del Solsonès i Cardona han plantejat la necessitat d’actualitzar aquell material, amb un doble objectiu: d’una banda, promocionar les empreses del territori com un bon lloc on treballar, tot destacant-ne aspectes com la internacionalització, els plans de carrera, la innovació i les bones pràctiques en la gestió del talent; i de l’altra, reforçar la idea que Cardona, Solsona i el Solsonès constitueixen un entorn adequat i atractiu per viure i treballar dignament.
Trobar el lloc s’emmarca dins el programa d’acompanyament als centres educatius per a la inserció laboral, el projecte Escola Empresa, que té per objectiu adaptar l’oferta formativa a les necessitats reals del mercat laboral i potenciar les competències professionals i l’ocupabilitat dels joves de la zona.
Durant el curs escolar 2025-2026, s’han desenvolupat un conjunt d’accions complementàries, que inclouen un estudi de prospecció empresarial per identificar les necessitats de contractació a curt, mitjà i llarg termini, elaborat a partir d'una enquesta adreçada a 156 empreses del territori; xerrades empresarials a l’alumnat de 4t d'ESO per explicar la filosofia, els perfils professionals i la trajectòria de diferents firmes; visites a empreses per part dels cicles formatius; l’elaboració d’una guia per a professionals de l’orientació educativa i laboral, la producció de la mostra gràfica i la creació del migmetratge que ara es presenta.
El cost total del projecte que engloba aquestes activitats és de 44.344 euros, finançat en un 73,11 per cent pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a través del Programa de Projectes innovadors i experimentals, i per la Diputació de Barcelona, i en un 26,89 per cent amb fons propis de les administracions locals.
Un cop finalitzades les projeccions a sala, es preveu fer difusió de la pel·lícula d’Arnau Abella a través de les xarxes socials per ampliar-ne l’abast i reforçar el seu impacte entre la població, especialment entre el públic jove. La mostra sobre les 25 empreses del territori, així mateix, serà itinerant i farà parada també als instituts de Solsona i Cardona, amb la voluntat d’apropar als joves les oportunitats professionals de la zona.