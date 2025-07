Actuació dels bombers per un despreniment d'una façana a un carrer del nucli antic

Els Bombers de la Generalitat han revisat aquest dissabte a la tarda un immoble al carrer Sant Miquel Petit de Solsona per prevenir el despreniment de la façana. Una dotació s'ha desplaçat al lloc dels fets per revisar que tot estigués correctament i els vianants que transiten per aquest carrer del nucli antic ho facin amb les millors garanties.

Aspecte de la façana

Ramon Estany

S'ha comprovat que l'arrebossat de la façana s'està desenganxant i comença a caure fragments de diversos tamanys, així que conjuntament amb la Policia Local han establert un perímetre de seguretat al voltant de la casa, a l'espera de fer una actuació que resolgui el problema de la façana.

S`ha tallat el pas sota la façana de l`immoble

Ramon Estany

Senyals de deterioració que indiquen la necessitat de rehabilitar una façana

És fonamental estar atents als senyals de desgast o deterioració en la façana d'un edifici. Aquests són alguns dels principals indicis que una rehabilitació de façana és necessària:

1. Fissures i esquerdes a la façana

Les fissures i esquerdes són una dels senyals més evidents que una façana necessita ser rehabilitada. Aquestes poden aparèixer a causa de l'assentament de l'edifici, canvis climàtics, moviments estructurals o per un manteniment deficient. Si les esquerdes són superficials, és possible que es puguin reparar fàcilment. No obstant això, si són més profundes, poden afectar l'estructura de l'edifici, la qual cosa fa urgent una rehabilitació de façanes.

2. Despreniments de material

El despreniment de parts del revestiment o de materials és un altre símptoma clar que la façana està deteriorada. Aquest tipus de problema no sols afecta l'estètica de l'edifici, sinó que també posa en risc la seguretat dels transeünts i dels residents. En aquests casos, la rehabilitació d'un edifici ha de realitzar-se immediatament per a evitar accidents.

3. Humitats i filtracions

La presència de taques d'humitat o filtracions en les parets exteriors de l'edifici indica problemes en la impermeabilització de la façana. Aquestes filtracions no sols danyen la façana, sinó que poden afectar l'interior de l'edifici, provocant problemes de floridura i afectant la salut dels ocupants. És important realitzar una rehabilitació d'habitatges o edificis quan es detecten aquests problemes, ja que les humitats no desapareixen per si soles.

4. Aïllament tèrmic insuficient

Amb el pas del temps, és comú que l'aïllament tèrmic de les façanes es deteriori. Això provoca una pèrdua d'eficiència energètica en l'edifici, la qual cosa augmenta els costos de calefacció i refrigeració. Una rehabilitació de façana enfocada a millorar l'aïllament pot no sols millorar el confort dels ocupants, sinó també reduir el consum energètic i contribuir a la sostenibilitat de l'edifici.