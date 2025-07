Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident amb set vehicles implicats

Divendres accidentat a l'AP-7. A les 14:30 s'hi formen fins a setze quilòmetres de cues al tram entre Avinyonet del Penedès i Castellví de Rosanes per un accident múltiple amb set vehicles implicats. El Servei Català de Trànsit recomana l'N-340 i C-32 com a carreteres alternatives.

Tots els carrils tornen a estar oberts a l'AP-7 a Avinyonet en sentit sud, tot i que hi ha vehicles al voral. Encara resten alguns turismes accidentats per retirar. També hi ha trams de cues a l'N-340 a Vilafranca i Olèrdola.

❌ S'ha tornat a tallar un carril a l'AP-7 a Avinyonet en sentit sud per les tasques de retirada dels vehicles accidentats



🔴 Hi ha 16 km de retencions des de Castellví de Rosanes i trams de retencions a l'N-340 a Vilafranca i Olèrdola.



🔀 Alternativa per N-340 i C-32 (peatge). pic.twitter.com/WYBa89Ozxl — Trànsit (@transit) July 4, 2025

L'accident, les causes del qual es desconeixen encara, ha sigut a les 12:19 del migdia. Primer s'han tallat dos dels tres carrils de l'AP-7 en sentit Tarragona, però mitja hora després ha calgut tallar-la totalment, per retirar els cotxes accidentats, cosa que ha fet augmentar les cues.

Encara no hi ha informació sobre que ha causat l'accident, ni si hi ha ferits o víctimes. A la resta de carreteres catalanes s'hi comencen a formar retencions en vistes d'un nou cap de setmana d'estiu. La B-20 a l'altura del nus de la Trinitat ja acumula deu quilòmetres de circulació congestionada.

Hi haurà actualització