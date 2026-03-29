El fort vent desenganxa uns cables electrics a Solsona

El vent ha estat la notícia d'aquest darrer diumenge de març. El Servei Meteorològic de Catalunya va emetre una alerta aquest dissabte en previsió de ratxes intenses de vent a les comarques de l'Alt Empordà, Berguedà, nord de la Cerdanya, Garrotxa, Ripollès i Solsonès. Així ha estat aquest diumenge que el vent s'ha imposat especialment al nord de la comarca. L'observatori de Pinós ha registrat una ratxa màxima de vent de 39.6 km/h. A Solsona el pic ha arribat al 63.4 km/h, mentres que ha Lladurs ha assolit els 70.6 km/h. El màxim, com es de suposar, ha estat pel Port del Comte, amb 96.5 km/h.\r\n\r\nA Solsona, aquestes ventades han afluixat les fixacions d'uns cables aeris que uneixen dos edificis dels Carrers Bisbe Lasala i Bisbe Vidal i Barraquer, amb el risc de que caiguessin a terra o colpegessin els vianants. Per aquest motiu, la policia local ha tallat el pas per aquests carrers, especialment per als vehicles.\r\n\r\n \r\n