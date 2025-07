Estabilitzat el foc de Pinell del Solsonès, que ha afectat unes 50 hectàrees

El foc de Pinell del Solsonès s'ha donat per estabilitzat a dos quarts i mig d'onze de la nit, segons han informat els Bombers. Les flames havien obligat a fer confinaments tant en aquest municipi com a Castellar de la Ribera, ambdós a la comarca del Solsonès, que s'han aixecat cap a les deu de la nit després de la millora de les condicions del foc. Una trentena de dotacions terrestres es mantindran sobre el terreny per controlar el foc, que s'ha declarat cap a les dues del migdia i que ha cremat unes 50 hectàrees.

Aixequen els confinaments de Pinell del Solsonès i Castellar de la Ribera

Cap al les 10 de la nit, Protecció Civil ha aixecat els confinaments de Pinell del Solsonès i Castellar de la Ribera, ambdós a la comarca del Solsonès, després de la millora de les condicions de l'incendi que afecta la zona des de les dues del migdia. El sots-inspector de Bombers Adrià Puig, cap d'intervenció de l'incendi de Pinell de Solsonès, es mostrava "optimista" i augurava que la fase d'estabilització es podria produir aviat si la situació "no canvia molt".

Passades les quatre de la tarda Protecció Civil enviava un missatge Es-Alert per ordenar el confinament de tres zones de masies properes a l'incendi, el Serrat de les Cases i el Serrat Escapçat (dins del terme de Castellar de la Ribera) i el Serrat de l'Àliga (Navès). Es demanava a la població que no sortís al carrer i que tanqués portes i finestres. L'aixecament del confinament s'ha ordenat igualment a través d'u missatge Es-Alert als telèfons de la zona.