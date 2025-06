Identificat el conductor del cotxe que va enderrocar el pou ornamental de la Mare de la Font

Avui la brigada municipal de Solsona ha enllestit els treballs de reconstrucció del pou ornamental del parc de la Mare de la Font, esfondrat el 27 de maig arran de l'envestida d'un vehicle tot terreny.

Aquest dilluns el conductor del cotxe, veí del Bages, s'ha identificat a la Policia Local com a autor dels danys provocats a aquesta petita construcció de pedra de planta circular i responsabilitzar-se del cost de la reparació. El cos policial havia iniciat gestions el mateix dia de l'accident per a localitzar-lo. Des del consistori i la Policia Local, s'agraeix la col·laboració d'una ciutadana que passejava per la zona i va ser testimoni dels fets per haver-ne facilitat tota la informació.

Pou de la Mare de la Font

El grup municipal de Junts per Solsona va esmentar aquest cas en el darrer Ple per demanar a l'equip de govern la instal·lació de càmeres de videovigilància a diferents punts del municipi.