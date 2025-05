Un tot terreny enderroca el pou de la Mare de la Font

Sense saber-ne les causes o els motius, un vehicle s'ha precipitat sobre la construcció del pou de la Mare de la Font aquest dimarts de bon matí. Els testimonis que ho han vist en directe mentres passejaven pel parc han explicat a través de les xarxes que "a 1/4de 8h hem vist un tot terreny fosc com ha xocat, intencionadament, i ha ensorrat el pou del costat del restaurant Mare de la Font. Ha fugit. Eren dos nois. El qui conduía anava amb ulleres i d'uns 40 anys. No hem pogut prendre la matrícula".

El pou ha quedat totalment enrunat, i poques hores després, la brigada municipal ha procedit ha endreçar les pedres i vallar l'indret, a l'espera de poder reconstruir aquest element tant característic de la Mare de la Font.

La brigada municipal ha endreçat una mica les destrosses

Ramon Estany