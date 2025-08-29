Sant Llorenç de Morunys denuncia aturades constants al senyal de televisió

Segons un comunicat emès pel consistori de Sant Llorenç de Morunys, des de l'apagada general elèctrica de l'abril passat, la cobertura mòbil de la majoria de les companyies ha empitjorat de forma substancial al municipi piteu, molts veïns i també les diferents institucions han fet queixes sobre això, però la situació continua igual o pitjor, a més aquests últims dies s'han sumat al aquesta problemàtica aturades del senyal de TV d'unes quantes hores de durada.
L'ajuntament demana disculpes als vilatans que se senten indefensos davant d'aquestes successives parades del senyal de TV. Des del consistori avisen cada cop als responsables de la Generalitat perquè restableixin el servei, però consideren que no és admissible que passi això més de tres cops en una setmana. Per tot això creuen que és una altra de les faltes de respecte cap a la gent que viu a la muntanya i en un entorn rural, ja que es mereix ser tractatada amb ígual condicions que els que viuen a la ciutat, i que, per cert, mai tenen problemes de cobertura o falta del senyal de TV.
El consistori piteu fa un prec als mitjans de comunicació per que insisteixin més en els problemes que realment tenen els municipis rurals, en aquest cas la cobertura mòbil i el senyal TV, i li donin el mateix ressò que van fer amb el tema de les campanes en el qual la intenció era només, la de fer saber a la minoria de visitants que es queixen que no els fessin perdre el temps.
Finalment conclou què en els últims temps "la gran majoria dels nostres representats s'omplen la boca de donar suport al món rural, però en realitat no és així, i els problemes en lloc de millorar, molts empitjoren (habitatge, cobertura, transport públic, etc.). "