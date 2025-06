Troben una família d'eriçons al pati d'una escola de Solsona

Aquesta setmana passada els agents rurals van rebre un avís de l'escola Setelsis de Solsona on, els alumnes havien trobat una mare amb 4 cries d'eriçó fosc de pocs dies d'edat en un forat d'un mur de pedra. La mainada, que acostuma a explorar l'entorn ajardinat del pati a la recerca de petits rèptils com sargantanes, es va trobar amb una sorpresa inesperada, i malgrat que alguns van demanar que els animalons es quedessin a l'escola, no va poder ser, es va avisar als agents rurals, ja és tracta d'una espècie protegida.

Immediatament es va traslladar a l'escola un equip dels agents rurals que van procedir a l'extracció dels eriçons per dur-los a un nou espai més adequat, ja en ple medi natural.

Què fer si ens trobem un animalet salvatge

El procediment hauria de ser trucar al 112, als Agents Rurals o bé a la Policia Local si ens trobem en alguna localitat on n'hi ha. Ells s'encarregaran de tramitar l'emergència i derivar els animals, si cal, en un centre de recuperació de fauna.