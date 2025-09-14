Una intensa calamarsada desperta Sant Llorenç de Morunys

Un front de tempestes fortes ha escombrat el nord de Catalunya en la matinada i primeres hores d'aquest dissabte i ha deixat registres d'entre 30 i 60 litres a la Catalunya Central i comarques de Girona. Els aiguats han estat de caràcter torrencial en algunes localitats i destaquen els 50,4 litres de la Quar (Berguedà), amb un rècord de 7,8 litres en un minut -a les 05.27 hores de la matinada- que han superat els 7,6 litres de Montserrat-Sant Dimes del 4 de setembre del 2014. L'estació de la Quar, que ha registrat una ratxa màxima de vent de 95 km/h, també ha batut una altra marca amb 26,1 litres en tan sols 5 minuts, per sobre dels 24,7 litres de Cunit (Baix Penedès) del 12 d'agost del 2019, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).\r\n\r\n\r\n\r\nPedregada a Sant Llorenç de Morunys #Solsonès\r\nAutor: Roger Millán\r\n\r\nPodeu enviar les vostres fotos i vídeos al portal d'#ElTemps3Cat https://t.co/iz4T4Un3yp\r\n\r\nMoltes gràcies! pic.twitter.com/sXZnsZn134\r\n— Alberto Alcántara (@alcantara_alb) September 13, 2025\r\n\r\n\r\nPrecisament a Sant Llorenç de Morunys ha caigut una intensa calamarsada amb més de 50 litres de precipitació acumulada, amb pics d'intensitat màxims de fins al 114 litres per hora. Els carrers de la vila s'han convertits per uns minuts en una riera, però segons l'alcalde, l'afectació ha estat mínima, amb petites inundacions en baixos i edificis municipals. A l'estació del Port del Comte s'han comptabilitzat 36,2 litres.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t \r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\t \r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\t \r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n