El temps del cap de setmana del 13 i 14 de setembre: núvols i alerta per pluges

El cap de setmana es manté entre ruixats i un alè d'estabilitat climatològica que sembla que arriba el diumenge. No obstant això, dissabte encara continuarem amb les tempestes concentrades en la meitat nord del país.
A partir del migdia seran les comarques gironines les que rebran les probabilitats de xàfecs i tempesta, mentre al litoral es mantindrà el cel ennuvolat i les temperatures altes pujaran.
El Meteocat ha emès un avís per perill moderat de pluges a les comarques del litoral central i el Pirineu durant la matinada. Durant el matí i el migdia l'alerta per pluges intenses es trasllada a la part nord-est del país, al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i s'hi sumen la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, on el risc és alt, sobretot al litoral, i poden caure 20 litres en 30 minuts.
El diumenge començarà solejat per a la meitat nord del país, encara que a la part sud encara quedaran restes de núvols. A partir de migdia creixeran nuvolades al prelitoral que deixaran el cel mig ennuvolat en aquests sectors i zones properes, però, tot i això, no es preveuen ruixats. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament.