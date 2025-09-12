12 de setembre de 2025

El temps del cap de setmana del 13 i 14 de setembre: núvols i alerta per pluges

Les pluges continuen fins dissabte, inclús amb avisos per intensitat en zones del nord-est del país, però diumenge sembla que tot s'estabilitza i torna a sortir el sol

Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 19:19
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 19:21

El cap de setmana es manté entre ruixats i un alè d'estabilitat climatològica que sembla que arriba el diumenge. No obstant això, dissabte encara continuarem amb les tempestes concentrades en la meitat nord del país.

A partir del migdia seran les comarques gironines les que rebran les probabilitats de xàfecs i tempesta, mentre al litoral es mantindrà el cel ennuvolat i les temperatures altes pujaran. 

El Meteocat ha emès un avís per perill moderat de pluges a les comarques del litoral central i el Pirineu durant la matinada. Durant el matí i el migdia l'alerta per pluges intenses es trasllada a la part nord-est del país, al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i s'hi sumen la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix Empordà, on el risc és alt, sobretot al litoral, i poden caure 20 litres en 30 minuts.

 

 

El diumenge començarà solejat per a la meitat nord del país, encara que a la part sud encara quedaran restes de núvols. A partir de migdia creixeran nuvolades al prelitoral que deixaran el cel mig ennuvolat en aquests sectors i zones properes, però, tot i això, no es preveuen ruixats. La temperatura mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima pujarà lleugerament. 

