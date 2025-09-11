El Meteocat activa l'alerta per pluges durant tres dies a 31 comarques

Han estat tot just un parell de dies d'estabilitat i les pluges ja tornen a Catalunya. La Diada ja ha vist caure les primeres precipitacions, però la situació s'estén i s'intensifica de cara als pròxims dies. És per això que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta per ruixats intensos de dijous a dissabte i amb fins a 31 comarques afectades.
El nivell de perill màxim es produeix divendres, amb un grau de dos sobre sis. En tot cas, per a les tres jornades hi ha la possible caiguda de més de vint litres d'aigua en només trenta minuts. Per altra banda, els ruixats poden anar acompanyats de tempestes, tot i que per ara no s'apunten a fenòmens de temps violent. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat per fer front a possibles inundacions.
Alerta per la Diada
El primer avís s'emet aquest dijous de Diada, però encara amb poca presència. L'avís afecta fins al migdia el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental. Però a partir de les 14 hores i fins a primera hora del vespre, l'alerta creix i també afecta el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i la Garrotxa. Així doncs, compte perquè les manifestacions independentistes a Barcelona i Girona corren cert perill. De cara al vespre i fins a les dues de la matinada, l'avís es trasllada altre cop al litoral, des del Barcelonès fins al Tarragonès.
Alerta per divendres
Divendres és el dia en què les pluges són més extenses. En les primeres hores del dia es manté l'avís al litoral central i sud, però a primera hora del matí creix de manera considerable. A partir de les vuit hores i fins al migdia, l'avís afecta el litoral del Tarragonès fins a la Selva, a més de comarques del prelitoral com l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
I durant tota la tarda, l'alerta es fa encara més extensa. Fins al vespre, l'avís per ruixats se situa a tot el litoral central, la Catalunya Central i punts del Pirineu i Prepirineu. Amb l'arribada de la nit, l'episodi de pluges disminueix però continua al litoral central i sud, des del Barcelonès fins al Montsià.
Alerta per dissabte
El primer tram de dissabte posa fi, per ara, a l'alerta per ruixats. De matinada, l'avís se situa a l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, Osona i la Garrotxa. A primera hora del matí i fins al migdia, aquest avís es queda al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i la Garrotxa, i s'hi sumen la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Les pluges es poden mantenir a la meitat nord del país durant la tarda, però, si no hi ha canvis, diumenge tornarà certa estabilitat.